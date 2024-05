“Un terreno en la costanera le entregó Cáffaro a dedo a una amiga, es ilegal porque nunca lo aprobó el Concejo Deliberante" indicó el concejal Olivera

El concejal Ignacio Olivera se refirió a la construcción en la costanera y las irregularidades que esta presenta: “Es ilegal, no tiene permiso ni verificación. Cáffaro le firmó un papel a dedo a una amiga asignándole un espacio en la costanera para hacer un negocio lucrativo que debía ser ratificado por el Concejo Deliberante como exige la Ley. Esta ratificación nunca sucedió por lo irregular del trámite (no hay expediente formado sino un sólo papel firmado) y porque nunca fue enviado al legislativo, así que deben respetar el espacio público y retirarse del lugar para que el ejecutivo siga trabajando en la mejora de esa zona. Esa construcción es ilegal y el cierre a la gente de ese espacio público desde hace meses es una burla a todos los zarateños.”

“Nos resulta raro que Cáffaro haya firmado para una amiga ese espacio público frente a donde estaba el balneario, hace pocas semanas aprobamos una ordenanza para dejar sin efecto estos papeles firmados por el ex intendente que nunca fueron ratificados por el Concejo Deliberante, y ahora nos encontramos con un negocio para lucrar en un lugar donde Cáffaro había dicho que iba a poner una biblioteca, con la particularidad de que es un espacio público que hace meses lo cerraron con una rejas y dejaron caer el mantenimiento de la pasarela lo que constituye un peligro” explicó Olivera tras las quejas de los vecinos de que habían puesto una puerta en la entrada a ese espacio público.

El concejal recordó que los alcances de la ley y dijo: “Los concejales nunca aprobamos una concesión de ese estilo, nos resulta raro que luego de que el ejecutivo le dijera a esta gente que debe regularizar su situación de una forma legal, donde podría presentarse la titular a una licitación pública, salgan a hacer estas declaraciones irresponsables porque saben que están al margen de la ley.”

“Es claro, acá no hubo licitación ni nada, menos aprobación por parte del Concejo Deliberante, vamos a citar a la titular de esa construcción ilegal para que dé las explicaciones de por qué avanzó con un construcción en un espacio público sin la autorización del Concejo Deliberante y cómo consiguió a dedo que el ex intendente le firme un papel no registrado en la mesa de entradas del Concejo Deliberante” finalizó diciendo el concejal oficialista.