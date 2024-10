Un jugador con pasado en el club podría convertirse en DT de CADU

El ex mediocampista Leonel Martens es uno de los apuntados para convertirse en el nuevo entrenador de Defensores Unidos. Sería su primera experiencia como cabeza de grupo.

Luego de la salida de Darío Lema debido a los pobres resultados, en Villa Fox trabajan para encontrarle su sucesor. El equipo se encuentra en la decimoséptima colocación a ocho unidades de Brown de Adrogué y Atlético Rafaela, los colistas de la tabla, cuando quedan nueve puntos por disputarse.

Si bien el Celeste está a un triunfo de confirmar la permanencia en la categoría, la realidad es que la dirigencia sabe que no puede equivocarse en la elección del nuevo entrenador ya que la llegada del Chavo Lema en lugar de Santiago Davio no le salió bien y no puede volver a dar un paso en falso.

Según pudo averiguar Solo Ascenso, el nombre que pica en punta es el de Leonel Martens, quien viene de trabajar varios años como asistente de Fabián Nardozza y que cuenta con un pasado como futbolista en la institución cuando Marcos Barlatay dirigía al equipo en la temporada 2010-2011.

Por lo pronto, mientras se aguarda una confirmación, Darío Gigante se hará cargo del plantel de manera interina y tratará de ganar ante Agropecuario en Villa Fox para confirmar su estadía en la segunda categoría del fútbol argentino.