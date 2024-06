Un experto en educación habla sobre los cambios en la secundaria: "no significa eliminar la repitencia"

El Director de la carrera Ciencias de la Educación de la UNICEN habló con Infocielo sobre los cambios en las escuelas secundarias bonaerenses.

El Gobierno bonaerense resolvió cambiar el régimen académico en las escuelas secundarias, y uno de los de mayor trascendencia fue la no repitencia de cara al 2025. En este sentido, INFOCIELO habló con un profesional de la educación sobre los problemas del sistema educativo, las posibles soluciones y específicamente sobre los cambios planteados por la gestión de Axel Kicillof.

Se trata de Rubén Peralta, docente con más de 30 años en escuelas secundarias y actual Director de la carrera Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). En medio de la polémica que generó la decisión de la Provincia en cuanto a la nueva forma de evaluación y la no repitencia en las escuelas secundarias, Peralta dio su punto de vista y, con una mirada más profunda, analizó dicho cambio.

En este sentido, partió de la base: "Cuando hablamos del sistema educativo, las dificultades mayores tienen que ver con cómo diseñar políticas que den respuesta a las nuevas problemáticas, y a su vez hacer que esas políticas se hagan respetar entre los docentes", explicó. Además, planteó que una de las principales problemáticas es "mantener a los estudiantes en las escuelas", tema central del nuevo régimen académico presentado el jueves por Alberto Sileoni.

Como respuesta a estas problemáticas, Peralta marca la necesidad de generar políticas no para todas las escuelas en general, sino más bien regionales, locales, con el objetivo de desarrollar políticas que estén focalizadas en las realidades -diversas- de cada escuela. En la Provincia hay escuelas de 2500 alumnos y otras de solo 4, por lo tanto la realidad -o los problemas- que hay en una escuela no son los mismos que en otras.

"La verdad es que la Provincia tiene una heterogeneidad tremenda. ¿Cómo pensamos que la misma política puede llegar a impactar de manera similar en una localidad pequeña, con algo que forma parte del AMBA, o con una escuela rural? Pensar que la misma política va a impactar de igual manera, hoy sería insostenible", advirtió.

Cambios en la repitencia: ¿En qué consiste?

Uno de los cambios más importantes presentados el jueves, tiene que ver con la repitencia. Es que a partir del año que viene los estudiantes no repetirán el año completo, sino que solo deberán recursar las materias desaprobadas. Además, la acreditación será por materia y la calificación será por cuatrimestre (como en las universidades), necesitando una nota de 7 o superior para aprobar dicha asignatura.

Peralta profundizó en qué consiste esta medida y advirtió que decir que "se elimina la repitencia", es al menos incompleto. En este sentido, explicó que "lo que se está planteando es que los chicos no recursen las materias que ya aprobaron. Por ejemplo, si desaprueban 5 materias, que no hagan de nuevo las 11 materias, sino solo aquellas que no aprobaron en el transcurso del año".

"Esto no significa eliminar la repitencia, sino simplemente dar otros tiempos para que esos aprendizajes que no se produjeron se reduzcan" analizó el docente, y planteó que además hay un problema de fondo, que es "pensar que le va a hacer bien a alguien pasar de vuelta por un año entero habiendo aprobado parte de las materias". Y sostuvo que la idea de este cambio es "romper con la trayectoria estándar y dar los mecanismos para que se den trayectorias diferenciadas".

"Si uno mide por las estadísticas, el sistema de repitencia no da buenos resultados. Es decir, no es que a las personas que repiten ahora les va mejor. La prioridad es que los chicos no se vayan de la escuela, pero esto tampoco significa aprobarlos", aseguró.

¿La no repitencia implica menos exigencia?

El director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, brindó más detalles al aire en La Cielo este viernes por la mañana y aseguró que "por más que no haya repitencia, va a haber exigencia". En este orden, Peralta sostuvo que darle esos tiempos a los alumnos para que vuelvan a ver esas materias que no aprobaron no es bajar la exigencia, sino dar una nueva oportunidad

"No es facilitar. Dar más oportunidades no es decir, bueno, lo vamos a aprobar. No, es dar más oportunidades. Si va a desaprobar muchas veces, desaprobará muchas veces. Pero no es por falta de oportunidades. Yo entiendo que ese trabajo de proporcionar más oportunidades se hace con el objetivo de lograr mejores aprendizajes", explicó.