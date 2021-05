Es difícil no poder decirle ¡Feliz cumple Muchi!

Adriana, nació el 21 de mayo de 1955 y falleció el 26 de enero de 2020, justo cuando la tristeza de una pandemia empezaba a ensombrecernos.

Ese día, la mujer que –a pesar de las distancias- nunca abandonó su Villa Massoni, ni su orgullo por el Club Belgrano de Zárate, ni su admiración por el abuelo Rosario, el siciliano de Giarre, dejó de estar con nosotros.

Y dejó de hablarnos de su Gran Río, de su amado Paraná, “mi Paraná: barro lento,/ luz antigua”, donde la vida

Es el golpe del remo en el río eterno,

el sudor en la esforzada espalda

y el olor a hojas pudriéndose en la orilla.

Se apagaron los recuerdos de su militancia; su desprecio a las simulaciones revolucionarias que las nuevas elites políticas ofrecían al consumo desprevenido en los mercados electorales; su admiración por Lenin y “el sueño lejano y bello” con que Atahualpa mencionaba a aquella lejana Revolución Socialista de Obreros y Campesinos que conmoviera al mundo y –como ella lo destacara- “hiciera parpadear la historia”.

No es sencillo explicar la existencia de una niña zarateña de diecisiete años que, apenas radicada en La Plata, emprendiera un imparable ejercicio juvenil de comprensión de Marx y del Socialismo, irrumpiera incontenible en asambleas estudiantiles y recorriera barrios pobres para hacer que obreros y excluidos comprendieran que una nueva vida social requería Estudiar, Educar y Organizar “porque los buenos siempre deberían ser felices.”

¿Cómo resumir la vida de una mujer que, en las peores circunstancias, no consintió rendirse ni abjuró de sus ideales, mientras se hacía madre, docente, construía su hogar y resistía la degradación de un capitalismo que despreciaba?

Adriana, que nos atraía hacia Cervantes, Puig o Bajtín, también nos recordó que la vida…

Es tener la suficiente humildad

para aprender y

para enseñar.

Es haber estado en las aulas

como estuve

y quizás ser un aliento.

Y que vivir…

Es el Yo no me rindo, abuela

de esta niña…

que escucho ahora

cuando quiero rendirme.

Es tu canto y

el peso de tu mano

en mi cintura.

No tenemos ya su voz inconfundible. Perdimos sus presencias trepidantes y su mirada infalible. Pero alcanzó a trazarnos una percepción de la complejidad de su propia vida:

Es el olvido que me acosa,

las lágrimas que cesaron,

la sonrisa que extravié

en cualquier callejón sin salida

Es el miedo y el valor

que no me abandonan…

Su concepción del mundo quedó registrada en su lugar de paz del cementerio de Campana.

No hay puertas, lo sé, que abran

a otro cielo, a otro infierno;

seré, ni más ni menos

que otro destello en la naturaleza.

Demorarán el inevitable olvido

el renovado aroma de una comida

la foto de algún cumpleaños,

y, quizás,

el laborioso lenguaje de lo que escribo.

Gracias a la comprensión de Carlos Riedel, las anotaciones de Adriana Raquel Musumeci, hechas crónicas o cuentos o poesías, perdurarán en Enlace Critico y en la próxima publicación de su compilado por el Espacio Multicultural Villa Fox, de Zarate.

El Negro

21 mayo 2021