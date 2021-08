Por Adriana Musumeci...

Rosario – Muy pocos conocen la dimensión de nuestras vidas en el interior de aquella realidad represiva que nos tocó vivir. Es difícil explicar “la cotidianidad de la vida” bajo el terror. Especialmente del que se desató desde principios del ’74, ¿no?

Carlos – Si Rosario… A pesar de los más de ocho mil presos que llegamos a tener en Argentina, “el relato carcelario” quedó silenciado, relegado. Y probablemente –entre papeles y expedientes o grandes decisiones judiciales que la historia conmemorará, las próximas generaciones no comprendan que en las tenebrosas prisiones del régimen hombres y mujeres desarrollaron formas de vida que no convendría olvidar…

Rosario - A principios del ’77 las cárceles ya estaban superpobladas. Vos ya estabas en Sierra Chica…

Carlos – Lo que más me pegó cuando llegamos a Sierra Chica fue la imagen de los pabellones dispuestos en radio… Una organización concéntrica, con una casamata central y los pabellones dispuestos como los rayos de una rueda, un circulo que no alcanza a completarse…

Rosario - ¿Y entre los pabellones? ¿Qué había?

Carlos -Entre los pabellones están los patios. Los patios son de tierra y piedra, como de 60 x 30, triangulares… Esto hace que las dos ventanas de las puntas de los pabellones estén muy cerca. Por eso ponen también a las guardias en ese lugar. Los guardias pueden ver si alguien está subido a la ventana, que poco a poco se convirtió en uno de nuestros medios de comunicación…

Rosario - ¿Y las “palomas” y el “sifón”? ¿Qué son?

Carlos - Las “palomas son esos piolines con que se pasan mensajes entre un piso y otro, pero ahí no funcionaban porque es una cárcel horizontal. El “sifón” consiste en sacar el inodoro y hablar a través de las cloacas, de la cañería de las cloacas… Tampoco funcionó mucho…

Rosario - ¿Cómo lo resolvieron?

Carlos - Aprendimos a hablar bastante con las manos y un poquito de morse, que se usó en los periodos más agudos de la represión…

Rosario - Morse a través de las paredes, ¿no?

Carlos - Sí. Con cucharitas de madera, porque los cubiertos eran de madera, y un zuncho de hojalata, que armábamos con rezagos de lata… La planchábamos y le dábamos forma. Fueron años muy duros. Cuando fue el conflicto con Chile yo tuve la certeza que estábamos de regalo en este mundo…

Rosario - ¿Qué pasó?

Carlos - Mandaron al penal unos blindados del Regimiento Tiradores de Combate de Azul que rafaguearon al aire, tiraron algunos cañonazos… Yo pensé que esa noche nos sacaban y nos metían bala, como pa’ divertirse. Era una noche de viento, de tormenta, de fines de otoño. Una noche macabra, con todo lo que cualquier relato de horror pudiera dictar. Como la tierra es pedregosa y seca enseguida vuela todo. Por los agujeritos del chapón uno podía ver entre una niebla de tierra los estampidos de las armas y escuchar el tronar de los Carrier, de las orugas de los mecanizados. Supusimos que nos mataban a todos… Era fácil: los milicos nos hacían mierda y bue… “fueron los chilenos, viste”.

Rosario - ¿Después te mandaron a Rawson?

Carlos - Sí. Ahí las celdas de castigo dan a un pasillo con unos ventanales de vidrio y metal que dan al exterior, con las puertas separadas del piso por un espacio. La técnica de castigo es simple, muy simple. Te meten en la celda desnudo, te tiran un baldazo de agua por debajo de la puerta… y abren las ventanas. Así murió Amaya,

Rosario- Mario Abel Amaya, el abogado radical defensor de presos políticos...

Carlos: Ese mismo. Primero lo cagaron a patadas y después lo tiraron ahí, hasta que el frio lo mató… Murió de hipotermia…

Rosario – Después los milicos lo llevaron a un hospital para dibujar “un paro cardiorrespiratorio”…

Carlos – Amaya estaba con otro radical, otro abogado, Hipólito Solari Yrigoyen. Un tipo raro… En Rawson no te dejaban usar el título. Porque su plan era que vos no tenías historia, ni afectos, ni amigos, ni familia ni maestros. Te la borraban. A él le decían “Yrigoyen” y el tipo los corregía. “Doctor Solari Yrigoyen”… ¡y entonces los guardias lo cagaban a patadas! ¡Una y otra vez!

Rosario - A Anaya y a Yrigoyen no les perdonaban haber defendido a los masacrados en Trelew. A Yrigoyen lo largaron, se salvó…

Carlos- Después me trasladaron a La Plata. Ahí un día me dicen: “Che, saliste en el diario. Hay un decreto que ordena “libertad vigilada” para un grupo de gente. Pasaron unos días y me ordenan: “¡Arme el mono!”… un bagayo como el de un linyera… Fue por octubre del ¨82 me liberaron. ¡Más de ocho años llevaba vividos en las prisiones! Serían las cuatro o las cinco de la tarde. Salimos caminando por el costado del muro “¡Camine para allá, camine para allá!”, te gritaban los guardias. No sabíamos que estaba pasando, salíamos de la prisión y no sabíamos a que nueva realidad estábamos entrando.

Rosario- ¿A dónde fuiste?

Carlos – Fui a la casa de mi hermano… Se emocionaron. Pero fue una emoción rara, te conocen pero sos un extraño… Como si bajaras de un plato volador… Noté que la gente se incomodaba, sentía que mi presencia les resultaba peligrosa, que los podrían ir a buscar a ellos…

Rosario - El terror inculcado, el miedo programado por el Estado… El aislamiento carcelario se convertía en otras formas de aislamientos que ya se habían hecho carne en “la sociedad de los libres”…

Carlos- Fue como un aterrizaje en otro mundo… Un mundo de tipos integrados a un sistema capitalista parecido a una pesadilla, individualistas, separados aun cuando no tenían muros entre ellos, vacíos de solidaridad, que ya no se interesaban por la justicia social, por nuevas formas de organización de los trabajadores… tipos que de lo único que hablaban era de “plazos fijos”, de plata, de futbol o de mujeres… en ese orden. Y de los nuevos “artículos importados”. Una realidad contrastante con quienes veníamos de andar por una cornisa entre la locura y la muerte… ¿Qué había pasado con aquel otro tiempo de luchas, de la épica del Cordobazo, de la rebeldía en las calles?

Rosario – Mientras uno pocos vivían en una bandeja de festejos ilusorios, de ambiciones y consumismos fugaces… los nuevos dueños de la nación nos preparaban a las mayorías para vivir en el “sálvese quien pueda”, en un mundo de miserias y de exclusión en masa, “controlada desde el Estado” para que todo el sistema no estalle por los aires…

Carlos- Una realidad desconcertante para quienes salíamos de entre los muros de la dictadura, donde el aferrarse a la vida era simplemente algo biológico. Yo sentía que la vida no tenía sentido, que los sueños ya no estaban en mis manos…

Rosario – Para para los que sobrevivimos, pareciera que el sol se ocultó y ya no alumbró más…

