UN CUENTO: “DESEQUILIBRIO” por Guillermo Rivelis

Una de las patas de la mesa estaba desequilibrada.

Hacía que la mesa se moviera y con ella todo lo que estaba encima.

No había que tocar mucho ni fuerte en ese lugar.

Pero, vaya a saber por qué, ahí sentaron a los chicos.

Se divertían haciéndose los distraídos.

El cumpleaños de la prima Amanda iba a resultar movido.

El primer incidente ocurrió con la fuente de ensalada rusa.

Fue a parar a la falda de la abuela Griselda.

Con mucha paciencia y algunas cucharas pudieron reconstruir el contenido de la fuente.

Aunque las aceitunas quedaron atrapadas entre papas y zanahorias sin poder realizar su destino decorativo.

Un rato después, el plato de fideos de la tía Mirta hizo "clic" con el del abuelo Jacinto que lo estaba sosteniendo para no decorar de amarillo y rojo su pantalón gris y su camisa blanca.

"Chicos, ¡por favor!", se escuchaba a menudo.

A nadie se le ocurría cambiar de lugar a los chicos.

Mucho menos a ellos, dueños de los desplazamientos, incomodidades y enojos de los adultos.

Lo más complicado fue cuando rodó la botella de vino bañando de líquido tinto a los que estaban sentados en un lateral de la mesa.

"Ay, este olor", "uy, no traje nada para cambiarme", "esto no sé con qué sale", "van a pensar que estoy tomado si me paran manejando", eran algunos de los comentarios resignados.

Los chicos, rojos de risa contenida.

El jugo de la carne de estofado, derramada de varios platos, le agregó un calor bastante desagradable a las piernas de algunos comensales.

Y un olor impregnado de cebolla, de acuerdo a las costumbres de cocina de la tía Catalina.

Después de los consabidos "qué rico estaba todo" y de algunos bomboncitos que no generaron problemas porque fueron ofrecidos desde la coqueta caja para que todos tomaran uno con la mano, llegó la hora de la torta.

Pensaron que la prima Amanda iba a tener que correr una carrera para alcanzar y soplar la simbólica velita que seguramente iba a desplazarse junto a la torta de crema y chocolate.

Entonces alguien sugirió hacer la ceremonia subiendo la torta en la mesa del patio.

Ideal para cantar el feliz cumpleaños a la querida prima.

Todos estuvieron de acuerdo.

Los chicos también.

Ya habían cumplido su misión.

Salieron al patio donde estaba el tío Paco, el de la idea, con la inmensa torta apoyada en una encantadora bandeja de cartón fino decorada con confites multicolores.

Cuando la apoyaron sobre la mesa de madera y observaron el resultado, recordaron que la tabla estaba rota.

La prima Amanda, ayudada por los chicos, apagó la velita de la destartalada torta sentada en el piso.