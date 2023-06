"Un cuento chino... ¡¡¡En Japón!!!", un cuento de Diego Paolinelli

Lo veo a Charly parado en la puerta del Negocio del Japones….y no puedo pensar en otra cosa que no sea: ”¿qué maldad se le habrá ocurrido para hacerle esta vez?”

¡Japooo!!! ¡Okama (*)!!!!

Japooo!!! Okamaaaa!!! Jajaja

Lo veo gritar en la puerta y salir disparado para la esquina en la que estaba parado Yo…

“¡Hola Charly! “Le digo y frena su pique corto, cuando lo veo al Japones parado en la puerta de su negocio haciendo gestos de: ¡ya te voy a agarrar!

“¡Hola Dieguito!” Me dice, mostrándome su gran sonrisa de satisfacción al haber cometido su nueva fechoría…

Qué lindo personaje Charly, se le notan los años en la frente…pero su sonrisa es aquella que conocí en el Torneo Infantil de Futbol que se hizo en el Club Belgrano para Festejar el Campeonato del Mundo que ganó la Selección en el ´78….si, ni lo digas, son recuerdos en “blanco y negro”, aunque aún guardo en mi casa una foto a colores del Equipo que compartimos. Luego fuimos compañeros en la Secundaria. Tenía todo para Jugar en Primera…pero en su primer entrenamiento en San Lorenzo de Almagro…le rompieron la clavícula y el sueño se esfumó…

YO- “¿Que le hiciste esta vez? Pobre, lo tienes alquilado”. Le pregunto y se toma unos segundo para recuperar el aire.

Charly- “Me hice amigo de un pibe que trabaja en TOYOTA….y le mandé que me averigüe como se dice PUTO en Japones….jajaja…. (* Okama quiere decir Puto en japonés)… Y ahora cada vez que paso por el negocio y está con gente, le grito eso y se pone loco….

Yo: “No le tenes consideración, pobre Nipón. !!Che, que la pasó mal con su SALUD!!

Charly: “si, ya sé…pero quiero que se sienta bien, por eso lo trato como siempre…Y de paso me divierto un poco yo también, jaja”.

Parece que fue ayer, cuando fuimos de Campamento con el equipo de Basquetbol a Córdoba. Si basquetbol, (a Charly y Flavio los había conocido en ese Torneo de futbol, los llevé a practicar básquet conmigo y jugaron 1 año. Después ellos continuaron con el Futbol y yo con el basquetbol, pero siempre mantuvimos un gran vínculo).

Acampamos en el Polideportivo de Villa Carlos Paz, en Córdoba, tendríamos 13…14 años y fuimos para jugar un Partido con un equipo de allá…donde quedaron un montón de historias, como esta.

Yo: “Charly, ¿te acordás del campamento en Córdoba?. En la primera noche que dormíamos en las carpas, lo enfocaste con la linterna al Japonés que salía del Vestuario con un Pijama y largaste la risa… y todo el Campamento lo vio desfilando con su ropa de dormir celeste y se prendieron en la gastada!!!” (Lo que pasa es que nosotros para dormir, más que una remera vieja y un short deportivo no teníamos y este se va de PIJAMA).

Charly: “Claro…como va a llevar Pijama a un Campamento”.

Nos despedimos con Charly y seguí caminando por el Centro de la Ciudad…sin dejar de traer a mí me memoria, todas las cosas que habíamos vivido en ese Campamento. El partido fue una excusa, que nuestro Entrenador encontró para afianzar vínculos entre un grupo de chicos, de los cuales llegamos varios a jugar en Primera al básquet, ser Campeones y hasta jugar una Liga Nacional de Ascenso…en el Club del barrio.

Hice unas cuadras más y cuando cruzo la vista de vereda y junto al Banco de la Provincia lo veo a Flavio. (el otro amigo que había conocido jugando al Futbol y llevado a practicar básquet, y luego sería el único de nuestra camada que llegaría a jugar en Primera A, iniciando en San Lorenzo y después consagrándose en Vélez de la mano de Carlos Bianchi).

Como es la fama en un pueblo me dije…ahí estaban un montón de adulones palmeándole la espalda, cuando ni lo conocen….Ahora, para todos es el “Chino”, como le dice Araujo en las transmisiones de Futbol de Primera. Cuando para nosotros de chico era “el Bagre” de Villa Angus. Internamente sé, que sigue siendo el mismo chico sencillo que conocí hace tiempo.

Cruzamos miradas y se le ilumina la cara, como siempre. Me devuelve mi sonrisa con una suya, se despide de los “conocidos” (ahora que juega en Primera y le pueden manguear algo) y cruza la calle para saludarme. “Sigue siendo el mismo chico”, me digo a mí mismo y me alegra la mañana.

Flavio: Hola Dieguito, ¿como andas???

Yo: ¿que haces???. Digo y nos confundimos en un abrazo…

Rompo el hielo y le digo: “Felicitaciones, acabo de llegar de mis Vacaciones en Brasil y conocí una chica de Río de Janeiro, que entre otras cosas, hablamos de Futbol. Le pregunto si conocía jugadores de Argentina y me dice si, dos: uno, Maradona y el otro Vos…jajaja”

Flavio: si, no me digas nada…por lo de Edmundo (dice cambiando la “d” por un “yi” para hacerlo más en Portugués)….

Yo: “Clarooooo….me dijo que esa noche, Ella estaba en el MARACANA y cuando vio la PIÑA…se levantó y te aplaudió…como muchos hinchas del Flamengo que no lo soportaban…Pero bueno….EL DIEGO y Vos….¿que te parece??” digo y largo la carcajada.

Flavio: jaja. ”Eso me va a perseguir toda la Vida…y ni siquiera le di como se merecía”…

Seguimos un rato más con la charla de Futbol y la vida, cuando de pronto sale el tema de Nuestro Campamento en Villa Carlos Paz…del que ya habían pasado casi veinte años.

Entonces le cuento que un rato antes me había encontrado con Charly, y que este atorrante se había hecho amigo de unos tipos que trabajaban en TOYOTA solo para averiguar cómo se decía PUTO en japonés (hoy con GOOGLE hubiese sido más rápida la cosa, pero esta historia fue antes del 2000), para cargarlo al Japonés.

Entonces me frena y me pregunta…¿el Japo está acá”??

Yo: SI, volvió hace más de 1 año, tuvo un problema de salud, pero ya anda bien. Tiene un negocio a un par de cuadras.

FLAVIO: Uuuuuhhh que loco…te tengo que contar una que me pasó con el Japonés (hablaba y se le afinaba la voz de la emoción, lo cual era muy raro…ya que desde su metro ochenta y pico, como yo, pero más ancho…parecía que te cargaba…pero tenía esa voz que no coincidía con el talle).

Yo: ¡contáme!!!

Flavio: “Viste….al año siguiente que ganamos la Copa Libertadores de América, tuvimos que jugar la Re Copa, con el ganador de la Sud Americana, que fue Independiente….y se jugó en el ´95 en Japón…Viajamos un montón de horas para jugar un partido que podíamos jugar acá…pero la plata la ponían los Japoneses.…así que”

Yo: ¡allá fueron!!!

Flavio: ¡Clarooo!!! Y bueno….estábamos jugando el partido, la cancha llena….termina el 1er tiempo y vamos para el Vestuario. Cuando voy saliendo escucho una voz que grita “BAGREEEE”… dije es para mí y alguien que me conoce de chico. Miro para la Tribuna….!y eran todos iguales!!!

(En ese momento no pude contener la risa, por la frase , hoy el INADI nos reprendería a los dos, pero bueno...)

Continua Flavio: “sigo mirando a la Tribuna y veo un flaco agitando una bandera Argentina y lo alcanzo a reconocer…el Japo!!! Me acerco y lo saludo y le digo que vaya al Hotel donde nos estábamos hospedando después que termine el Partido. Nos vamos para el Hotel, estábamos festejando en el Lobby, cuando viene alguien de la de legación y me dice: Chino, hay un tipo que pregunta por vos, dice que vos lo invitaste al Hotel.

Le digo que sí, que es un Amigo de chico, que lo deje pasar.

Cuando se abre la puerta y le veo venir Diego, te juro que mi cabeza se fue a un montón de años atrás…

Se fue a ese Campamento en Córdoba…

Y más precisamente a esa noche donde salimos con los Chicos de San Pedro a recorrer el Centro de Carlos Paz a ver minas (si a ver, porque era lo único que podíamos hacer a esa edad)

Y cuando volvimos, nos llamó la atención que una de las carpas de los chicos tuviera una linterna prendida…fuimos despacio y sin hacer ruido, cuando abrimos la carpa lo descubrimos al Japo con su Pijama, revista porno en la mano izquierda (no había tablet o laptops) y con la derecha…haciendo JUSTICIA POR MANO PROPIA. Entonces con todo eso, que la memoria me puso a mi alcance….lo veo y le digo casi a los gritos:

“Japo…¿te acordás en el campamento en Córdoba cuando entramos en la carpa y te encontramos cascándote???” (y con su mano derecha imito la acción en forma exagerada subiendo y bajando)

El Japonés me mira…y con gestos ampulosos me señala que atrás suyo hay una chica, (en Japón, por tradición en las parejas los hombres caminan delante de sus mujeres)

La miro y al verla con rasgos orientales le digo: ¿Y cuál es el Problemaaa??

Y el Japones me responde: “que habla en castellano y te acaba de entender todo lo que dijiste…

¡!! LA P%T# QUE TE P#R* !!!

¡Y estallamos en una carcajada hasta las lágrimas!!!

(Dedicado al gran recuerdo por todos esos chicos del Fútbol Infantil del Club Atlético Belgrano que participaron del Mundialito ´78 y a los que luego formaron parte de la famosa 6ta división).