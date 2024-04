UN CUENTO: “AMADOS DISPARATES” por Guillermo RIvelis

(05 de abril cumple años mi hijo Juan. Mi hijo Juan, mi amado hijo Juan. Mi hijo sensible, inteligente, capaz de decirme “te amo”. Mi hijo que me cuida en la cancha de Rácing. Mi hijo que me reta cuando le pongo mucha sal a la comida. Mi hijo que me enseña, porque lee y sabe acerca de todo lo imaginable. Porque tiene una gran capacidad para conservar y elaborar información y transmitirla. Mi hijo que cuando acaricia es un bálsamo y que se deja acariciar y mimar como cuando era chiquito. Mi hijo que ama a su mamá. Mi hijo que ama a sus hermanas Ana y Martina. Mi hijo que es el tío deseado e incondicional de su sobrino Franco y de su sobrina Malena, mis nietos. A este ser de luz dedico este cuento que escribí hace poquito tiempo)

AMADOS DISPARATES

Según dice, le ganó a todos los súper héroes.

Y a todos los súper malos.

También le ganó un "cabeza" a Messi seis a uno.

Se lo había encontrado en un pic nic.

Dijo que lo dejó hacer un gol para que no pasara tanta vergüenza.

Me revolea por el aire.

Me parece que desde que soy chiquito, pero no tanto.

También me enseña malas palabras, a hablar en mexicano y a eructar.

Mi mamá y mi papá lo retan, pero no hace caso.

Por suerte.

Como estudia psicología siempre tiene argumentos.

Mi hermana lo quiere tanto como le dice que lo odia, para pelearlo.

Se parecen un poco.

En la familia se cree que porque son de Aries.

Menos mi papá.

Yo no sé de los signos del zodiaco.

Pero si existen, su signo debe ser complementario al mío.

Siempre tengo ganas de verlo.

Y de jugar.

En la casa, me da todos los gustos.

Y comemos lo que yo quiero siempre.

Nunca se le terminan las ideas.

Según dicen, de chico jugaba un montón.

Y era muy imaginativo.

Ahora, también.

Inventa cosas.

No me las creo tanto como antes.

Pero a veces me hace dudar.

Agarró una zapatilla como teléfono el otro día.

Y dijo, así, de la nada: "Roberto, ¿cómo que hizo caca en la cocina?".

¿Quién sería Roberto?

¿Y quién hizo caca?

Mi hermana y yo nos destornillábamos de la risa.

Él, serio.

Como si hubiera hablado en serio con la zapatilla.

No está loco.

Juega.

Un poco loco.

También por suerte.

Le encanta el cine.

Y a mí, ir con él.

Comemos muchos pochoclos.

A él le gustan dulces.

A mí, salados.

Pero igual nos llevamos bien.

Yo me río antes de que empiece a hablar.

Ya sé que va a decir un disparate.

Son muy divertidos sus disparates.

Sabe un montón de cine.

Y me explica.

Ahí, en serio.

Me gusta treparme en sus hombros.

Porque es muy fuerte.

Dice: "te voy a tirar a la pileta".

Cuando hace frío.

Y cuando hago alguna cosa por la que me dice que soy un boludo.

Y tiene razón.

Claro que no me va a tirar.

Yo, a veces, le hago creer que le creo.

Mi hermana le contesta y lo pelea.

Le dice que lo va a tirar a él.

Cuando no está, habla de él muy seguido

Y dice que lo quiere ver.

Creo que a él le gusta que se nos corte la luz y el agua para que vayamos a su casa.

Igual, yo voy cuando quiero y lo llamo para ir.

Hacemos piyamada.

Para cuidarme, se pone serio.

A mí me gusta verlo serio.

Porque sé que me está cuidando.

Y porque igual es divertido.

Cuando yo era chiquito, decía que yo era su "principito".

Me parece que ahora lo piensa.

Yo pienso de él algo que me es suficiente.

Y tengo ganas de abrazarlo.

Él.

Él es mi tío.