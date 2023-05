Un crudo Guillermo Moreno: "Los que no fueron capaces de ver que este gobierno iba a un fracaso rotundo, miren que estamos cerca de que nadie quiera agarrar"

El precandidato presidencial por Principios y Valores, Guillermo Moreno, debatió con Diego Brancatelli en Argenzuela sobre el futuro del peronismo, la decisión de Cristina Kirchner y la coyuntura política del país.

"Los que no fueron capaces de ver que este gobierno iba a un fracaso rotundo, que ponía en peligro la continuidad del peronismo, algo que se resolvió gracias a algunos militantes a lo largo y ancho del país; les digo: miren que esto que se viene es mucho peor que el 2001, porque estamos cerca de que nadie quiera agarrar", comenzó diciendo.

En este sentido, continuó: "cuando este gobierno termine, no va a ser que se vayan todos, si no que nadie va a querer agarrar. Ya hay tres que se bajaron, solo Cristina con justa razón; los otros son: Alberto Fernández y Macri".

Consultado por la decisión de la Vicepresidenta, el economista afirmó: "Cristina es la única que tiene causa justificada para no ser candidata. ¡Basta! Hay que tener misericordia, no puede más. Se lo digo al entorno de Cristina: no insistan más, no le saquen la última gota de jugo al limón, ya lo verbalizó y escribió una carta".

"Los números están muchísimo peor que en el 2001", afirmó Guillermo Moreno, lo que desató un efusivo intercambio con Diego Brancatelli, que replicó: "más allá de la inflación, hay otra números que están mucho mejor que en ese momento.

Ante esto, el exsecretario de Comercio Interior indicó: "No importa lo que diga la macroeconomía. Me parece que a esta altura del partido cada uno tiene que ir a su lugar, yo no te voy a discutir de comunicación".

"Sabemos leer números, no somos ignorantes", contestó el periodista de Argenzuela.

A lo que Moreno expresó: "vengo a hablar del futuro, para hablar del pasado están los historiadores. Tampoco vengo a hablar de Alberto Fernández porque un buen peronista no hace leña del árbol caído. Lo que se viene es complicado, hay que bajarse de la comparsa y estar tranquilo".

"Ayer pasó un hecho político importante y no fue la carta de Cristina, si no que el Congreso del PJ fue conducido por un peronista respetado en todo el país, como es Gildo Insfrán. Hoy estamos en condiciones de decir que si Gildo trabaja bien, el peronismo gana las elecciones a pesar de este gobierno. Los únicos que damos soluciones a los trabajadores somos los que participamos de la Década Ganada", añadió.

En tal sentido, Moreno sostuvo: "los peronistas tenemos que explicar lo que vamos a hacer porque ya lo hicimos. Cómo no se va a ir Cristina de este Gobierno si mandaron la AFIP al Mercado Central, imaginate lo que fue la economía de la Década Ganada y lo que es esta payasada".

Fue en este momento que Brancatelli dice: "Ordenémonos, porque te contradecís. Decís que no vas a hablar mal de los peronistas y mataste a todos menos a Gildo Insfrán".

"Vos sos el único desordenado. No hagas trampa en la comunicación porque primero hacés la conclusión y dsps los fundamentos. No seas tramposo, Brancatelli", retrucó el economista.

"¿Estás preparado para formar parte de una lista? Porque hasta ahora estás hablando de afuera", consultó Brancatelli, a lo que Guillermo Moreno rebate: "Este no escuchó la entrevista de recién. ¿Vos sos loco? Te estoy hablando desde el núcleo duro del peronismo. Este está más desordenado que nunca. Si el peronismo se estructura y organiza, vamos a ganar la elección, pero no con este progresismo y los radicales".

"Los peronistas están desesperados porque quieren plantear una propuesta peronista. La doctrina es la que va a conducir los destinos de la Argentina porque sin doctrina no hay coherencia", concluyó.