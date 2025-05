Un CADU desmonorado perdió en el oeste

Por Julián Eboli

Defensores Unidos en uno de los peores partidos que jugó en el campeonato perdió 4 a 0 ante Deportivo Morón en el Oeste y sigue sin encontrar su norte. De entrada, a los 6 minutos en una defensa desacomodada Fabricio Sanguinetti le ganó en velocidad a Facundo Laumann y abrió el marcador. A los 25 del primer tiempo con un CADU que ya se veía impreciso se quedaba con 10, por la expulsión de Facundo Rassol que ya estaba amonestado y volvió a agarrar de la camiseta a un rival en un foul que con la amarilla a cuestas no se hace ni en las Divisiones Infantiles. Para colmo de males, un par de minutos después, un remate de afuera del área que impactaba en Agustín Osinaga y descolocaba a Alejandro Sanchez para el 2 a 0 del Gallito.

En la segunda mitad antes de los ’15 Ivo Constantino y Mariano Bittolo ponían cifras definitivas ante un CADU que sigue sin volumen de juego, inconexo, perdido en la cancha y totalmente desmoralizado, jugando al pelotazo a la nada constante o pateando al arco de lugares insólitos; ante un rival que generaba mas por errores propios de los jugadores de Defensores Unidos que por su volumen de juego y que terminó haciéndole precio porque la goleada podía haber sido peor. Inclusive Laumann sacó dos pelotas en la línea y un par de tapadas del Oso Sanchez. El cuerpo técnico comandado por Felipe de la Riva va a tener que seguir trabajando mas duro que lo normal, ante un equipo que no responde en lo psicológico y en lo futbolístico. Desde su llegada, cosechó solo 2 puntos sobre los 18 en juego y hoy por tercera vez consecutiva ponía casi el mismo equipo en cancha (empató 0 a 0 los dos anteriores y en Córdoba con Estudiantes salió Nahuel Basualdo temprano por lesión) y no solamente sigue sin convertir, sino que genera pocas llegadas y muy aisladas.

De acuerdo con las circunstancias del partido no hay mucho para analizar de lo positivo que quisiéramos ver a CADU, la mala producción es notoria y necesita un cimbronazo en todos los aspectos para poder salir de los puestos del fondo de la tabla. En la ultima conferencia en Zarate, De la Riva hablaba de que en la segunda rueda el equipo va a levantar, pero debe sumar lo mas posible en estos últimos 12 que quedan en juego antes de esa párate, porque si no se le va a hacer muy cuesta arriba alcanzar a los rivales que tiene por arriba. En lo personal creo que debe volver a meter mano en la defensa, sobre todo en los laterales que son fácilmente desbordados y casi nunca cierran ni hasta cuando el rival engancha con pierna cambiada y una mitad de cancha mas combativa que no solo presione, sino que tenga mas juego para que la pelota les llegue mas limpia a los de arriba. Habrá que trabajar y ver quienes están mejor entre los 30/35 profesionales que tiene en el plantel.

El lunes desde las 19 “Con la Voz en el Estadio” donde podrás seguir todas las instancias e información exclusiva de CADU y analizaremos lo que dejo el cotejo. Desde el Facebook o la fan Page de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate, donde seguimos todas la actividades del club del barrio de Villa Fox. También seguirnos en #conlavozeneletadio en Instagram y TikTok, con todo el color, las notas y casi todo on line de lo que se genera desde el club.

La semana va a ser dura con un plantel que seguramente sintió el impacto de esta derrota y que sabe que está en deuda con su gente. El domingo 15:30 en Villa Fox tiene por delante otro conjunto duro como lo es Estudiantes de Caseros y saben interiormente que deben sumar de a 3 como hace 12 fechas que no lo hace, desde aquella victoria en Santiago del Estero ante Mitre. Queda mucho en juego, pero Defensores Unidos debe salir del letargo rápidamente sin esperar esos 4 refuerzos que puede hacer en la segunda ronda y prenderle velas a la recuperación del gran Martin Giménez, pero también va a necesitar del esfuerzo al máximo de todos para salir de este pozo, porque MG10 por mas crack que sea con este nivel del equipo le va a costar mucho aportar muchas de las soluciones que se necesitan.