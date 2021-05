Jorge Rachid, médico Sanitarista advirtió que si no se toman medidas "no vamos a poder dar respuestas no sólo al Covid sino también a otras patologías".

A horas de que el Gobierno defina las nuevas medidas para mitigar el embate de la segunda ola, los especialista e infectólogo que asesoran al Ejecutivo adelantó que es necesario aplicar “medidas más restrictivas”.

"Tenemos que cerrar 15 o 21 días como hicieron los países que lograron controlar el virus", dijo Jorge Rachid médico Sanitarista.

El asesor del gobierno de la Provincia de Buenos aires aseguró que frente al aumento de contagios el personal de salud tiene "una sensación de impotencia absoluta". "Todos los que han dado la vida en este tiempo, vemos que se siguen dilatando las medidas necesarias para parar esta guerra pandémica. Este aumento lo preveíamos desde hace dos meses y pico cuando pedíamos cerrar totalmente las fronteras".

"Lo venimos advirtiendo hace dos meses, no vamos a poder dar respuestas no sólo al Covid sino también a otras patologías", dijo en diálogo con Radio Comunitaria De la Azotea 88.7

Además señaló que: "La guerra tiene final, lo que no tiene final es la sucesión de muerte por este tipo de cuestiones que ha llevado a las miserableses de la política a oponerse a cada acción del Gobierno y a cada política sanitaria como no hemos visto en otro lugar del mundo".