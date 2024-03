"UN 24 DE MARZO MUY PARTICULAR" por Luis Sellán

Hace 48 años comenzaba una de las horas más oscuras de la historia argentina, se iniciaba la última dictadura militar que soportaría nuestro pueblo hasta el 10 de diciembre de 1983. Pero este 24 de marzo, será el primero bajo la órbita de un gobierno libertario de derecha que claramente con sus actitudes y acciones concretas subestima los horrores de la dictadura, se burla de la cifra de 30 mil desaparecidos, reivindica el terrorismo de estado y tiene un notorio desprecio por la democracia y la república.

El gobierno de Javier Milei desde su inicio ha demostrado, como describiera el escritor Martín Kohan, regodearse en la crueldad. Algunos ejemplos de este regodeo cruel, es haber sacado el nombre de Espacio de Memoria al predio de la ex ESMA- uno de los más horrendos centros clandestinos de detención durante la dictadura. Allí se cometieron los más atroces actos de tortura y muerte, se produjeron nacimientos clandestinos y secuestros de bebes, desde allí se pergeñaron los vuelos de la muerte y se usaba mano de obra esclava de los prisioneros para el proyecto periodístico (Diario Convicción) y político (Partido para la Democracia social) del Almirante Massera.

Además, en un acto de clara provocación, se designó al coronel Esteban Lamadrid como director del predio, que de ahora en más se llama Héroes de Malvinas, hecho éste que no sería cuestionable en sí mismo-allí funciona el espacio de la memoria de Malvinas también- si no fuera porque la ESMA fue fundamentalmente un bastión del horror del terrorismo de estado.

Otro hecho de provocación, se produjo el pasado 8 de marzo-día internacional de la mujer-cuando el gobierno rebautizó el salón de mujeres argentinas de la casa de gobierno como salón de los próceres. Retirando todos los cuadros de mujeres ilustres que lo engalanaban y los reemplazó por diversos próceres y personajes de la historia y la política, entre ellos e increíblemente el nuevo prócer argentino, el ex presidente Carlos Menem. Después, podríamos agregar otros hechos, como la decisión presidencial de inaugurar el ciclo lectivo en una escuela privada y confesional, dónde se burló de un alumno que se desvaneció y cargó toda su furia y discurso de odio, contra opositores y volvió a esgrimir su discurso estigmatizante delante de los adolescentes con epítetos como “zurdos de mierda”, bajando línea de su partido político.

La pregunta es: ¿Qué nos esperará este próximo 24 de marzo? El gobierno inició su gestión, instaurando un inaudito protocolo anti piquetes y manifestaciones, con el claro objetivo de reprimir y judicializar la protesta social, como preparando el caldo de cultivo de lo que vendrá.

Además, en estos días, estamos viendo como desde las usinas oficiales, se prepara una nueva ley de seguridad interior. Tanto desde el ministerio de seguridad que comanda Patricia Bullrich como desde el ministerio de Defensa que comanda el radical mendocino Luis Petri, se difunde la idea de la participación de las fuerzas armadas en conflictos internos, fundamentalmente a partir de los horribles sucesos de asesinatos provocados por los narcos en la ciudad de Rosario.

¿La nueva ley, además de pretender la participación de las fuerzas armadas, quiere consagrar la impunidad para todas las fuerzas que intervengan en el combate contra la inseguridad? Por declaraciones de la propia ministra se desprendería que si: “Las acciones de las fuerzas armadas no van a ser punibles, porque van a ser consideras en cumplimiento del deber”

Esto de concretarse, es dar carta blanca a que se pueda entrar a un barrio donde supuestamente hay narcos o delincuentes comunes y arrasar con todo sin importar las consecuencias. Queda claro que hay una reivindicación de la “justicia” por mano propia alentando la libre portación de armas, que se manifiestan cuando la propia ministra de seguridad ha felicitado a policías que han descargado su arma contra un supuesto delincuente, sin preguntar mucho sobre las circunstancias de cómo se produjeron los hechos o esperar que se expida la justicia.

De primar el criterio Bullrich, el caso del jugador de Barracas Lucas González hubiera quedado impune y con el pibe signado como delincuente como intentó hacerlo pasar la policía y así, podríamos recordar un montón de casos más. Por otro lado, el ministro Petri, se reunió con familiares de victimas de la guerrilla durante los años 70, liderados por la activista pro dictadura Cecilia Pando; quién alguna vez justificó el secuestro de bebes; y además recientemente señaló: “Hay que buscar una solución con respecto a los militares injustamente detenidos, porque es fundamental que las fuerzas armadas actuales actúen con tranquilidad y confianza de que luego no van a quedar presos, ya que los vamos a necesitar ante la conflictividad que van a generar las medidas que el gobierno deberá tomar”.

Con esta señora se reunió Petri, quién además designó un carapintada como asesor de inteligencia. ¿Seguirá siendo radical?

El pasado jueves la vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel, concedió una entrevista donde habló sobre sus notorias diferencias con el gobierno que forma parte, entre estas diferencias se refirió sobre el proyecto de seguridad interior, diciendo lo siguiente: “No estoy de acuerdo, ya se hizo en los 70, ¿y, como terminó?, con los militares presos”. En verdad lo que parece una desavenencia no lo es. En primer lugar, habría que decirle a la vicepresidenta, que los militares no están presos porque fueron obedientes y solo cumplieron ordenes, están presos por genocidas, por pergeñar un plan de exterminio, tal como así lo dictaminó la justicia. Por otro lado, ella marca una diferencia que no es, de sus dichos se desprende que no considera a las FFAA como no preparadas para combatir el conflicto interno, sino que le preocupa que puedan terminar presos.

La periodista María O’Donnell, comento en su programa radial de Urbana Play, que el gobierno está preparando un video para el próximo 25 de marzo con un claro mensaje negacionista y reivindicador de la teoría de los dos demonios, del mismo habrían participado familiares de victimas de los 70, y el periodista- todo servicio- Tata Yofre, bajo la dirección de Santiago Oria, el cineasta de Milei. Sería esto, una réplica del acto negacionista que Victoria Villarruel realizó en la legislatura porteña durante la campaña. Finalmente, como corolario de todo esto, el gobierno le ha prohibido a la TV Pública transmitir el acto del domingo.

¿Qué nos deparará este próximo 24 de marzo o los días que vendrán?, ¿quedará solo en provocaciones o en estos tiempos de proceres horribles, nos volverá a acechar la sombra cruel del indulto a los genocidas y la impunidad?, como en los noventa, por obra y gracia de ese nuevo prócer horrible, que con ese acto reivindicó la teoría de los dos demonios.

Mientras tanto, muchos, en las diversas plazas del país volveremos a gritar NUNCA MÁS.