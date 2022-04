La guerra entre Rusia y Ucrania parece una cuestión lejana para los zarateños quienes en nuestro sopor cotidiano estamos en nuestras cosas particulares, en los problemas de siempre que nunca se resuelven y en la impotencia que nada puede cambiar, sumergidos como estamos en la mediocridad de nuestro entorno político.

Sin embargo esta guerra tiene impacto en nosotros, en la empresas que producen y venden insumos para el agro y son de las más importantes radicadas en este distrito, en nuestra extensa zona rural, en los precios de los comodities agrícolas, en el gas de la generadora termoeléctrica sita aquí, en el movimiento y comercio portuario, en el precio y escasez de los combustibles, etc.

Una guerra como ésta genera crisis y oportunidades para toda la comunidad internacional. En parte, la crisis la detallé en el impacto que nos genera por efecto de la globalización pero cuáles son esas oportunidades?

Indudablemente Rusia y Ucrania son competidores natos de Argentina. Sus extensas planicies compiten con nuestra pampa. Somos competidores en comodities agrícolas y también en gas.

Nuestra principal oportunidad perdida. Argentina con Vaca Muerta tiene una reserva gasífera exportable casi única. Pero no podemos trasladar el gas a Puerto ni transformarla en gas licuado para exportar. Esta oportunidad nos encuentra en el medio de una negociación de deuda pública, en una situación macroeconómica frágil y en una crisis de confianza sin precedentes.

Nadie confía en la elite política argentina. De allí que nuestro riesgo país sea más alto -precisamente- que Ucrania en guerra. Europa necesita gas y otra fuente de suministro al ruso y no podemos atraer un solo centavo de inversión que nos permitiera exportar, generar divisas y honrar nuestras deudas. Por otro lado, la oportunidad en los precios agrícolas también encuentra al país y a los productores rurales en una situación de alta carga impositiva sobre el campo que lo asfixia a lo cual se le suma la escasez de combustible para la campaña agrícola presente.

En Zárate, ni caminos rurales tenemos en condiciones para sacar la producción. Hasta con los puertos tenemos problemas por la bajante del río Paraná. Claro que en Zárate, nuestro distrito, existen cuestiones altamente beneficiosas en comparación con la vía navegable a la altura de Rosario, pero la política local está en otra cosa. Ninguna obra necesaria para el comercio internacional desde el distrito es promocionada. Ni caminos, ni vías de tren a puerto, ni promoción de instalación de nuevos puertos. Nada.

Todo se reduce a un Zárate demasiado chico y se toma como un éxito grandilocuente que a un pueblo del distrito, más chico que Villa Fox o Villa Angus, se le haya declarado ciudad en un papel de la Honorable Legislatura bonaerense. En fin, estratégicamente, en eso estamos, entre otros menesteres.

Ucrania hoy se encamina a una negociación que la llevará, tarde o temprano, a un acuerdo de paz. Su destino será muy similar a la de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Su territorio se partirá en dos. Uno podrá anexarse a la Unión Europea y el otro quedará bajo la órbita de la Federación Rusa.

La reconstrucción de Ucrania sólo será posible en el lado occidental y la prosperidad puede ser posible solo de la mano de Europa y los EEUU. Rusia no puede generar algo similar en la porción territorial que le toque. Igual que a la antigua Alemania Oriental. Sin embargo Kiev no será una Berlín dividida en dos. No habrá muro allí. Ese será el éxito militar más importante de los ucranianos.

En el corto plazo Vladimir Putin podrá exhibir que anexó territorio de manera directa o indirecta. Podrá lograr una Ucrania neutral a sus intereses de seguridad nacional. Ucrania no será miembro de la OTAN. Logrará un compromiso de no instalación de bases militares extranjeras, pero en el mediano plazo Rusia no podrá recuperarse fácilmente del impacto económico de esta guerra y probablemente Ucrania (si supera los vicios de su elite política, muy parecidos a la de la nuestra) podrá mostrar signos de recuperación y prosperidad que impactarán en los territorios transitoriamente perdidos, tal como le ocurrió a Alemania tras el fin de la Guerra Fría y finalmente los recuperará. Rusia no podrá construir un Muro en estos territorios.

Hoy la Federación Rusa no puede sostener mediante su economía este esfuerzo de guerra por mucho tiempo más. Es un poderoso gigante militar sin la fuerza de una economía suficiente para sostener operaciones militares totales convencionales más allá de un par de semanas. Esto es lo que lleva a Putin a acordar.

Todo este escenario a desarrollarse por los pasos a venir hace que Ucrania represente un desafío para Occidente, para las ideas liberales de libertad, república, democracia y capitalismo.

El éxito de estas ideas en Ucrania repercutirá en Bielorrusia y en todos los países conexos a la Federación Rusa, inclusive en ella misma. La prosperidad atrae. No hay tirano que pueda evitar que la gente quiera vivir mejor, que ambicione una mejor calidad de vida para sí mismos. Para evitar esto Putin necesita que Rusia pueda recuperarse económica y financieramente lo más rápido posible. Para ello necesita que los países que compiten con él, en el mercado global, como la Argentina, se mantengan estúpidos e incapaces para aprovechar las oportunidades que tienen.

¿Nuestra elite política tomará nota de esto?