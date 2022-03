La invasión a Ucrania prosigue con todo el horror que significa una guerra y con los rasgos brutales que recuerdan los tiempos de la segunda guerra mundial y de otras confrontaciones posteriores.

Escuelas, hospitales y centros urbanos son algunos de los lugares que son el blanco elegido de los ataques del ejército ruso. No se comprende ni justifica tal agresión. Hoy, el grado de desarrollo tecnológico bélico permitir establecer, con precisión, objetivos militares y estratégicos para su destrucción o neutralización, minimizando los daños sobre la población civil. Sin embargo, queda claro que las intenciones de Putin no son estas. A esta altura de los acontecimientos, y en virtud de contundencia de los hechos, se visualiza un proyecto de destrucción, del que no queda exento, naturalmente, la identidad cultural.

Por otro lado, el drama de los refugiados significa el amargo éxodo, en dos semanas, de dos millones de personas, con la pérdida de sus hogares, sus vínculos, sus afectos, partiendo hacia destinos sin guerra pero con no menos incertidumbres. Y esta situación de tragedia humanitaria es otra de las consecuencias de la invasión rusa ordenada por Putin.

Putin es un líder popular en su país, que expresa valores que a nuestros ojos resultan reaccionarios y contrario a toda sociedad progresista; este autócrata homofóbico y machista, apela al nacionalismo, sincretizando al capitalismo más salvaje con las tradiciones zarista y soviética que hace gala, al mismo tiempo, de una exaltación peligrosa, casi chauvinista, que resulta atractiva a ciertos sectores, dentro y fuera de Rusia.

Putin es el ejemplo claro del gobernante autocrático, que a fuerza de permanecer en el poder ha potenciado sus obsesiones y paranoia, creyendo que el poder le pertenece por siempre y de modo ilimitado. No se ve a sí mismo como un administrador temporario que trabaja para el bien común, se percibe como un líder vital, indispensable, forjador de un destino de grandeza.

En esa concepción totalitaria, donde el Estado es el fin en sí mismo, no importan los individuos y sus vidas y toda concepción humanista de gobernar es asumida como una debilidad.

En el escenario trágico que es hoy Ucrania aparece, una vez más, en la historia reciente, la sombra de la criminalidad, de los delitos de lesa humanidad, que quizá, algún día, Putin deba rendir cuentas.