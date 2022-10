El radicalismo dio gestos de unidad y fortaleza este sábado al celebrar un acto masivo en Costa Salguero, convocado para conmemorar los 39 años del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, integrantes del Comité UCR de distrito dijeron presente.

La Unión Cívica Radical (UCR) enarboló el festejo con la consigna "Unidos ganamos" y "Democracia para siempre", y mostró a toda su dirigencia del país, dijeron presente Martin Lousteau, el Presidente del comité Nacional Gerardo Morales, quien tuvo a cargo el cierre del acto, el ex Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, la Presidenta del Foro de Intendentes radicales la Intendenta de La Rioja Inés Brizuela y Doria, el Presidente del bloque de Diputados Nacionales Mario Negri, el Presidente del bloque de Senadores Luis Naidenoff, la Senadora Carolina Losada, cientos de legisladores nacionales de todo el país, la Juventud Radical nacional y provinciales y la Franja Morada Nacional.

De parte de Juntos por el Cambio estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y dirigentes como Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Margarita Stolbizer.

En dicho acto el presidente del UCR Provincia, Maxi Abad, comentó "A medida que va pasando el tiempo, el 30 de octubre 1983 se agiganta, tiene cada vez más trascendencia y nos obliga a hacer un ejercicio intelectual".

Y sumó, "Tenemos que trabajar por la unidad, pero no significa que el radicalismo no va a debatir, no va a cuestionar, ni a forjar su liderazgo. Queremos liderar la Argentina en 2023 y lo vamos a hacer todos juntos”.

Por su parte al finalizar el acto la dirigente provincial Sandra Paris expresó, "hoy miles de correligionarios nos juntamos para recordar y profundizar el enorme legado que nos dejó Raúl Alfonsín", "desde la UCR seguimos demostrando que tenemos ideas, gestión y liderazgo para transitar ese camino a la prosperidad, estamos convencidos que unidos ganamos".

Mientras que el concejal Norberto Toncovich y el presidente electo de la UCR local, Leonardo Vandenbosch, coincidieron en que, "estamos trabajando unidos para lograr la democracia más larga de nuestra historia. Nos unimos para transformar la Argentina con ideas y gestión porque unidos ganamos", enfatizaron, "y esta unión es la que hoy vivimos con alegría en el acto Radical que hoy todos pudimos disfrutar".

Por último los dirigentes radicales locales juntos con Sandra Paris remarcaron, “la UCR demostró que toda su organización partidaria está lista para encabezar y conducir JXC con miras a las elecciones del 2023”, “por eso el lema Unidos Ganamos, recurriéndose no solo a lo partidario, sino también enviando un mensaje a sus socios del pro que están atravesando una fuerte disputa interna, cada vez más subida de tono”.