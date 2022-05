Ocurrió a la altura de Santa Susana e involucró a una Volkswagen Saveiro y un Toyota Corolla.

Milagrosamente no hubo heridos, aunque acudió personal del SAME y Bomberos móvil 43 que asistió a los ocupantes, no requiriendo traslados.

Trabaja Comando de patrulla y Destacamento Cardales señalizando el lugar, el tránsito estuvo reducido .

FUENTE: El Campanense Diario