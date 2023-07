Trece patinadoras de la escuela "EL FUTURO EN TUS PIES" representarán a Zárate en los Campeonatos Nacionales

Por Rodrigo González Miranda... Durante 5 días consecutivos en la ciudad de Turdera Bs.As., en el instituto Santa Inés se llevo adelante el Regional zona 2 de la Asociación de Entrenadores de Patín Artístico (ADEPA), junto a la asociación rioplatense y la de Gran Buenos Aires, para seleccionar a las representantes en los campeonatos nacionales. Más de 700 patínadoras en pista donde solo 12 pasaban en cada categoría.

"Estamos orgullosos porque lo dieron todo, se plantaron en pista y brillaron, para algunas su primer Nacional las espera y otras duplicarán la apuesta", le señalaban a este medio las referentes de "El Futuro en tus Pies".

Clasificadas a la Copa Roberto Rodríguez a realizarse en Córdoba desde el 8 al 15 de septiembre:

-Kiara Abraham en escuela formativa (10 años) clasificó en el 12 puesto

-Laura Collado en escuela formativa (11 años) clasificó en el 1er puesto

-Renata Aguilera en 5ta C (12 años) clasificó en el 6to puesto

-Mara Martinez en 5ta C (11 años) clasificó en el 1er puesto

-Azul Basilisco en 5ta C (mayores) clasificó en el 4to puesto

-Luz Correa en 5ta C (mayores) clasificó en el 6to puesto

-Morena Menendez en 4ta C (10 años) clasificó en el 5to puesto

-Lucia Cabrera en 4ta C (14 años) clasificó en el 1er puesto

-Dana Dovale en 4ta C (mayores) clasificó en el 4to puesto

-Evelyn Falivene en 4ta C (mayores) clasificó en el 8vo puesto

Clasificadas a la Copa González Molina a realizarse en Neuquén desde el 22 al 29 de octubre:

-Juliana Sosa en 3era C (10 años) clasificó en 1er puesto

-Xiomara Santellan en 2da C (12 años) clasidico en 3er puesto

-Alma González Moreno en 1era C (13 años) clasificó en 3er puesto.

Felicitaciones para Giuliana Burgos, Julia Vargas, Julieta Bottani y Agostina Centurión por su participación en el regional. Todas ellas tuvieron un gran desempeño y Felicitaciones a su Técnica Paula Cuevas por el compromiso y profesionalismo.