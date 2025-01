TOYOTA GAZOO Racing presenta el nuevo Corolla GR-S: diseño renovado, mejoras de performance y más tecnología

TOYOTA GAZOO Racing lanzó en Argentina el nuevo Corolla GR-Sport, la versión deportiva del sedán más vendido de la historia. Los modelos GR-Sport buscan ofrecer un comportamiento más deportivo, que en Corolla GR-S se traducen en un mejor control y estabilidad del vehículo a altas velocidades, tanto en rectas como en curvas. Y en una respuesta directa y lineal de la dirección, ya que el torque inicial del volante se transfiere instantáneamente al giro del vehículo. Esto es producto de los ajustes de las válvulas de los amortiguadores delanteros y traseros, y cambios en la rigidez de los espirales traseros y de la barra estabilizadora. También es resultado de la incorporación de cobertores de pisos adicionales, sumado a un deflector aerodinámico trasero y un refuerzo estructural inferior en la carrocería.

En el nuevo Corolla GR-S, esa performance deportiva evolucionó, ya que se trabajó en la calibración de la dirección, además de una puesta a punto especial para el pasaje de cambios, todo con el objetivo de mejorar el comportamiento dinámico a altas velocidades.

En términos de diseño, el Corolla GR-S presenta un nuevo diseño frontal protagonizado por una parrilla con canalizadores de aire de forma más angular, que optimizan el flujo del viento para mejorar su maniobrabilidad. En la parte trasera, destacan los renovados conjuntos ópticos, ahora transparentes con fondo negro, junto a un nuevo difusor y un spoiler rediseñado, que mejoran el rendimiento y la performance GR. Además, incorpora llantas de 17” de nuevo diseño, que le otorgan un carácter más agresivo.

Respecto al conjunto mecánico, el Corolla GR-Sport está equipado con el motor 2.0L “Dynamic Force” Dual VVT-i con inyección directa e indirecta, que se acopla a la transmisión “Direct Shift CVT” de 10 velocidades preprogramadas. Todo el conjunto eroga una potencia máxima de 171 CV a 6600 rpm, con un torque de 203 Nm.

Seguridad

En materia de seguridad, todas las versiones de la gama incluyen el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense – sistema que ya estaba disponible en todas las versiones de Corolla – que se suma al equipamiento de base con siete airbags, control de estabilidad (VSC) y control de tracción (TRC). Si bien sus componentes primarios (radar de ondas milimétricas y cámara monocular) son los mismos, sus características pueden variar según cada modelo y/o versión.

Con esta renovación, el paquete de Toyota Safety Sense de Corolla tiene dos novedades: Control de velocidad crucero (ACC) con rango completo* y Sistema de Asistencia para Mantenimiento de Carril*:

Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC)* con Rango Completo: Desde ahora, el ACC incorpora el “rango completo”, que amplía el rango de funcionamiento del sistema en situaciones de tráfico y congestiones severas. Una vez activado el ACC (a partir de los 30 km/h), el vehículo podrá detenerse automáticamente manteniendo una distancia segura respecto del vehículo que lo precede. Una vez que reanude la marcha, avanzará con la velocidad prefijada en todos los rangos de velocidad al presionar el botón “+RES”. En caso de que el vehículo precedente detenga la marcha y la reanude en menos de 3 segundos, el vehículo reanudará el crucero automáticamente.

Sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril: Este sistema complementa al Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) y está diseñado para su uso en autopistas con el fin de ayudar al conductor a mantener el vehículo centrado en el carril en caminos con curvas leves. El sistema funcionará a más de 50km/h en carriles que estén correctamente delimitados con líneas blancas o amarillas, cuando el control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con rango completo esté activo y se esté sujetando el volante.

El sistema además cuenta con:

Sistema de Pre-Colisión Frontal (PCS)*: Este sistema puede detectar vehículos automotores que circulan por delante en las calles y autopistas. Si el sistema detecta la posibilidad de una colisión, alertará al conductor mediante avisos sonoros y visuales. Si el conductor responde y aplica el freno suavemente, el sistema activará la asistencia de frenado (Brake Assist) para incrementar el poder de frenado y así evitar o mitigar el accidente. Si ante esta situación, el conductor no aplica los frenos, el sistema aplicaría los frenos de emergencia para evitar o mitigar un posible accidente. Además de vehículos, el sistema podría detectar peatones o ciclistas.

Sistema de Alerta de Cambio de Carril (LDA)*: Este sistema puede alertar al conductor cuando el vehículo se desvía involuntariamente de su carril. Utiliza la cámara monocular para detectar la posición del vehículo con relación a las marcas del carril. Si el vehículo comienza a desviarse del mismo sin la previa activación de la señal de giro, el sistema puede advertir al conductor con una alerta auditiva. Adicionalmente, el sistema puede aplicar una pequeña asistencia a la trayectoria para evitar que el conductor se desvíe involuntariamente del carril.

Luces Altas Automáticas (AHB)*: Diseñado para ayudar al conductor a incrementar la visibilidad en la noche gracias al uso frecuente de las luces altas sin distraer a otros conductores. La cámara monocular detecta las luces delanteras de vehículos que se aproximan y las luces traseras de los vehículos que circulan por delante. Al detectarlas, el sistema cambia automáticamente entre las luces altas y bajas consecuentemente.

*Toyota Safety Sense integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no reemplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web toyota.com.ar y/o consulte el manual de usuario.

Por otra parte, las versiones SEG y GR-S están equipados con alerta de punto ciego (BSM) y alerta de tráfico trasero (RCTA):

Alerta de punto ciego (BSM): Este sistema está diseñado para alertar al conductor si hay algún vehículo posicionado en el ángulo no visible desde los espejos retrovisores. Ideal para maniobras de sobrepasos, cambios de carril o en curvas.

Alerta de tráfico trasero (RCTA): Envía una alerta al detectar la presencia de otros vehículos que estén aproximándose por los laterales traseros, siendo útil en maniobras marcha atrás, por ejemplo, al salir de un estacionamiento.

Por último, en la versión GR-S se han añadido sensores de estacionamiento delanteros y traseros para mejorar la seguridad y la precisión durante las maniobras.

Más cambios en la familia Corolla

Toda la gama del Corolla incorpora una nueva central multimedia de 10’’ con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple Car Play, que reemplaza a la anterior de 9’’ y elimina los botones físicos en su lateral izquierdo. A su vez, todos los puertos USB pasan a ser del “tipo C”. Por su parte, la versión XEI incorpora nuevas llantas de 17” y en la variante naftera suma levas al volante para controlar el modo secuencial de la transmisión.

Como última novedad, las versiones híbridas de Corolla adoptan la nueva identidad global de Toyota para la neutralidad de carbono: Beyond Zero. La exclusiva insignia crea una firma visual distintiva para las versiones electrificadas.

Corolla, ahora con Servicios Conectados

Las versiones de Corolla SEG y GR-S ahora incorporan Servicios Conectados, la nueva solución tecnológica y de asistencia a bordo de Toyota, que lleva la experiencia de las personas a un nuevo nivel en términos de seguridad, información y control sobre el vehículo. Los clientes ahora podrán acceder desde la aplicación de Toyota a información clave sobre el estado y uso del vehículo, recibir atención 24 h. y rastrear su unidad, entre otras funciones. Los Servicios Conectados representan un paso más en el proceso de digitalización de la compañía y fortalecen el respaldo y la confiabilidad que caracteriza a Toyota. Desde la aplicación de Toyota, disponible en Google Play y Apple Store, los clientes pueden acceder a dos paquetes de servicios: Siempre Conectado y Seguridad Conectada.

El paquete Siempre Conectado permite a los usuarios, de manera gratuita, acceder a información de su auto, incluyendo el estado general, el historial de viajes, recordatorios de mantenimiento y diagnósticos de fallas. Este paquete garantiza a los clientes una visión completa y detallada del estado del vehículo para facilitar el mantenimiento y cuidado.

Por su parte, el paquete Seguridad Conectada está diseñado para maximizar la seguridad y el control del auto. Este integra siete nuevos servicios (que se suman a los cinco disponibles en el paquete Siempre Conectado) como rastreo e inmovilización en caso de robo, alertas de velocidad, notificación de alarma, monitoreo mejorado y delimitación geográfica. Todos los usuarios dispondrán de 12 meses de acceso gratuito al paquete de Seguridad Conectada. Pasado este período, el servicio tendrá un costo asociado mensual.

Como adicionales y servicios optativos, también ofrece Wi-Fi Hotspot: un paquete de datos que permite conectar hasta ocho dispositivos móviles. Además, Toyota Compañía Financiera desarrolló Seguro Conectado en asociación con La Caja. Se trata de una integración tecnológica que utiliza los datos del vehículo y la forma de conducción para ofrecer un potencial descuento de hasta un 15% sobre el valor del seguro, entre otros beneficios. Además, contratando la cobertura Seguro Conectado, se podrá acceder a las funciones del paquete Seguridad Conectada sin costo adicional.

Siempre Conectado (paquete gratuito): qué incluye y cómo funciona.

Estado del Vehículo. Monitorea información del auto, como el odómetro, el nivel de combustible, la ubicación y el estado general del motor. Además, ofrece la posibilidad de realizar un diagnóstico que identifica posibles problemas en el funcionamiento y establece los canales de contacto para solucionarlos.

Últimos viajes. Recopila la información de todos los trayectos realizados para mostrar datos clave, como la distancia recorrida, la duración del viaje y la velocidad media y máxima.

Recordatorio de mantenimiento. Envía recordatorios a través de la app cuando se aproxima el kilometraje para el próximo servicio de mantenimiento, ayudando a asegurar que el vehículo se mantenga en óptimas condiciones.

Puntuación de combustible. Esta función analiza los hábitos de conducción y proporciona una puntuación basada en diversos factores, como la aceleración y la velocidad mantenida durante los viajes.

Diagnóstico del vehículo. Es un aviso preventivo diseñado para informar al propietario sobre posibles problemas o mantenimientos necesarios. A través de esta función, el sistema detecta condiciones y envía alertas y notificaciones a la app del cliente indicando que podría ser necesario realizar una revisión.

Seguridad conectada (gratis los primeros 12 meses): qué incluye y cómo funciona

Monitoreo mejorado. Ante una desaceleración repentina o la apertura de airbags el sistema enviará una notificación a la app, si no se registra respuesta del cliente, el Call Center realizará dos intentos de contacto por teléfono. En caso de no establecer contacto con el usuario o si el mismo confirma el accidente, el Call Center podrá accionar el servicio de 24 h.

Asistencia 24 h. El objetivo es brindar tranquilidad y apoyo a las personas en situaciones imprevistas durante el viaje, a través de la ayuda en situaciones de emergencia: problema con la batería, cambio de neumáticos o auxilio mecánico.

Alerta de velocidad. Permite configurar un límite de velocidad en la app para monitorear la unidad. Cuando se supera ese límite, el sistema envía una notificación al teléfono móvil del propietario.

Delimitación geográfica (Geovalla). Establece un perímetro geográfico dentro del cual el auto puede circular. Si sale o ingresa de ese perímetro, el sistema envía una alerta a la app del propietario. Esta función es ideal para controlar los movimientos cuando el vehículo está en manos de un tercero.

Rastreo de vehículo robado. A través de un llamado al centro de atención al cliente o desde la aplicación, la persona puede solicitar el rastreo y la inmovilización de la unidad. Si el cliente cuenta con Seguro Conectado, la ubicación del vehículo se pondrá automáticamente a disposición de la compañía aseguradora.

Inmovilización de vehículo. Permite bloquear la unidad de forma remota. Una vez que se apague no se podrá volver a poner en marcha hasta que no se desactive la inmovilización. Esta función de seguridad solo puede activarse mediante una solicitud directa al centro de atención al cliente de Toyota Argentina.

Notificación de alarma. Se envía una notificación a la aplicación cuando se activa la alarma del vehículo.

Lista de precios (con vigencia al mes de enero de 2025) y garantía:

Corolla GR-Sport 2.0 CVT

$37.368.000

Corolla 2.0 XLI CVT

$29.657.000

Corolla 2.0 XEI CVT

$32.442.000

Corolla 2.0 SEG CVT

$36.485.000

Corolla HEV 1.8 XEI eCVT

$34.479.000

Corolla HEV 1.8 SEG eCVT

$38.214.000

Como todos los vehículos Toyota, está respaldado por una garantía oficial de 5 años o 150.000 km, lo que ocurra primero. Las versiones híbridas, por su parte, cuentan con una garantía de 8 años o 160.000 km sobre los componentes del sistema: batería híbrida, inversor-convertidor y unidad electrónica de control.