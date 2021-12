Matías Rossi (37 años) vuelve al Turismo Carretera. Su última carrera en la “máxima” fue el 1 de diciembre de 2019 con un Ford del Donto Racing. Pero no será un retorno así nomás. Lo hará como actor protagónico de un proyecto que revolucionó a la categoría. Será a bordo de uno de los 2 Toyota Camry que van a debutar oficialmente como la 5ª marca en el TC.

Un proyecto propulsado por Toyota Gazoo Racing que está a la medida de un piloto como Rossi, acostumbrado a romper el molde y encarar nuevos desafíos sin estar pendiente del famoso “qué dirán”. Como cuando decidió salir de su zona de confort y pasar de Chevrolet a Ford sin escalas.

-Tu vuelta al TC era esperada por los hinchas y el ambiente en general. ¿Lo era también para vos? ¿Estaba en tus planes?

– En mis planes estaba la idea de volver. Sí era difícil pensar de qué manera, eso es real. Porque hoy me veo corriendo con otra marca que no sea Toyota. Pero cuando Daniel Herrero me comentó que había alguna posibilidad, pensé que iba a ser muy difícil porque es esta es una categoría muy tradicionalista. Y cuando se oficializó dije ‘volvemos’, y se hizo realidad.

-¿De qué manera te enteraste del proyecto?

– Me avisó Herrero un día de semana, tipo 10 de la noche. Y cuando me lo comentó me costó asimilarlo. Creo que a todos nos generó la misma sensación, fue como un ¿escuché bien? Lo mismo me pasó a mí, aún sabiendo que existía la posibilidad.

-¿Y cuál fue la primera reacción que tuviste?

– Me empecé a reír, porque no me imaginaba cómo iban a poder ensamblar a un Camry con un TC actual. Me lo quería imaginar y no podía. Ahora que lo veo, creo que lo ensamblaron bien. A simple vista veo a un TC, con sus diferencias obviamente, pero creo que hubo un buen trabajo del equipo de Jakos y una buena interpretación de la Técnica de la ACTC.

-Vos formas parte de los pilotos top de Argentina. Estás acostumbrado a pelear carreras y campeonatos. ¿Sos consciente que quizás en esta nueva etapa puede haber un período de transición sin buenos resultados?

– Cuando corría en Chevrolet, hace muchos años, era exitoso y andaba todos los fines de semana adelante porque tenía un autazo. Pero eso ya no llenaba, necesité cambiar a Ford para buscar nuevos desafíos. Y los primeros tiempos no fueron buenos, después el auto anduvo. En lo personal quiero ganar carreras y campeonatos, pero también disfruto de un nuevo proceso, me motiva formar parte del desarrollo del Camry. Este es un proyecto a largo plazo.

-Así como ocurrió cuando pasaste de Chevrolet a Ford, es probable que te encuentres con un público hostil que rechaza la llegada del Camry. ¿Cómo te preparás para eso?

– Ser piloto Toyota es lo más grande que me pasó en mi carrera deportiva. Para mí es un sueño estar acá. En segunda medida, un colega tuyo me preguntó qué esperaba del público teniendo en cuenta que una encuesta decía que Toyota tenía un 70% del público en contra. Y yo le dije que para mí es un 95% que tenemos en contra. Yo le pido disculpas a los que se sienten disconformes, pero creo que son decisiones que exceden a uno. Acá no decide Matías Rossi, sino la compañía.

-¿Entendés que este puede ser el puntapié inicial para un proceso de transformación en el TC?

– No tengo dudas de eso. La llegada de Toyota al TC va a marcar un quiebre. No creo que este sea el final de la historia, imagino más cambios. No sé de qué envergadura, pero sí creo que hay un antes y un después. Así como digo que no me imaginaba la llegada de un nuevo modelo, tampoco me imagino a los TC actuales corriendo toda la vida. Creo que el inicio de esa transformación es este.

-Va a costar que el público teceísta acepte este proceso…

– No me quedan dudas, eso será lo más difícil. Pero lo cierto es que los TC actuales tampoco tienen mucho que ver con los originales de la década del ’70. Son prototipos diferentes, y dentro de esa adecuación que se hizo con las otras marcas también se hizo con el Camry.

-Ahora se viene un período de pruebas previas, donde lo más complejo será adaptar al Camry para que sea competitivo sin que eso implique una ventaja con las otras 4 marcas.

– Eso es trabajo de la ACTC. Acá hay que dejar en claro que Toyota viene a pelear de igual a igual, y así debe ser. Personalmente no quiero ventajas ni desventajas. No sabemos si de entrada el Camry va a estar bien o tendrán que modificarlo, seguramente tengan que hacerle cambios. Pero es un proceso que habrá que atravesar en la pista con los datos que la ACTC tiene.