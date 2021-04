Por Federico Meza https://www.soloascenso.com.ar/ ... El presidente de Defensores Unidos se refirió a lo ocurrido tras el 2-2 con Fénix el domingo y apuntó a los culpables: “Todo se desnaturalizó cuando quebraron a un jugador”.

Lo sucedido luego del empate con Fénix el domingo en Villa Fox, que ha generado una gran repercusión y desde el Cuervo han asegurado que denunciarán a Defensores Unidos. Y quien salió a dar su versión de los hechos fue Alberto Ojeda, presidente de Defensores Unidos, en exclusiva con Solo Ascenso.

“Acá hubo dos hechos va más allá de la actuación del referí, todo se desnaturalizó a los cuatro minutos cuando quebraron a un jugador a 10 metros del cuarto árbitro. Nada justifica la violencia, nosotros como club hacemos todo lo posible para que no pase”, sostuvo en referencia también a la grave lesión que sufrió Alexis Olsen.

Y Beto añadió: “El jugador que lo quebró (Darwin Palacios) no tuvo ni la delicadeza de acercarse cuando se paró el partido y arrimarse para ver qué había pasado. Después otro jugador que pasó por el club (Emmanuel Pío) que no se comportó bien y se puso a discutir con gente de afuera. El jugador es profesional, no tiene que contestar y tiene que seguir jugando".

En continuación de ello, remarcó que hubo otra cuestión que hizo explotar a todos en Zárate. “Nuestro enojo estaba con el jugador que quebró, que encima después cuando se iba metiendo al vestuario le hacía señas a la gente de afuera. Posteriormente, un línea le habló muy mal a un alcanza pelotas que tiene 13 años y vamos a presentar un descargo. Le dijo 'Dale apúrate o te hecho a la mierda' de muy mala manera y no corresponde de un profesional”, afirmó.

Y por último, sobre los incidentes que detallan los futbolistas del Cuervo, Ojeda manifestó: “Cuando la delegación se retiraba, varios jugadores de ellos se bajaron a contestar insultos de alguien que estaba afuera, que creo que era un familiar del chico que quebraron, no lo sé. Se bajaron a contestar a amenazar y ahí se complicó un poco. No justificó nada, pero no colaboraron”.