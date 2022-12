La situación de más de un centenar de trabajadores de la Central Nuclear de Atucha, sigue sin resolución. Después de la movilización en la rotonda de acceso al predio del complejo el viernes pasado, una nueva audiencia se celebró en el Ministerio de Trabajo de Nación este lunes.

"No hubo respuestas concretas. No hay definición sobre continuidad laboral, dicen que se cumplirá con el compromiso de girar los fondos y hasta el momento no han llegado osea estamos igual", le contaba al cronista de este medio, Julio González, Secretario General de UOCRA Seccional Zárate.

"Por lo tanto se abrió un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo lunes, donde se citó al Ministerio de Economía y al de Energía para de una vez por todas encontrar un punto de equilibrio y una solución general no parcial a la situación", continuó.

"Claramente manifestamos que ya no viajaremos más a Buenos Aires de no encontrar una respuesta positiva y pasaremos a tomar medidas de acción directa. No se puede jugar con la tranquilidad de la gente y sus familias", reseñó el líder sindical.