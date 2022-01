"Movilización popular recupera los servicios públicos. La experiencia de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ)". Revista Idelcoop - Año 2005 - Volumen 32 - N° 162.

La Cooperativa Eléctrica de Zárate es una histórica cooperativa de servicios públicos, que nació al calor de las luchas populares contra los monopolios extranjeros de electricidad, en los años ‘30. Casi 70 años después, nuevamente

la movilización popular permitió recuperar, para sus asociados, a la cooperativa; que se había convertido en la caja financiera del poder político local.

Contexto económico, social y político

A principios de los ’90, se escucharon fuertes cantos de sirena que prometían modernizar al país y convertirlo en una potencia del primer mundo. Simplemente, se necesitaba adecuarse a los tiempos que corrían y aprovechar las oportunidades que ofrecía el proceso de globalización en curso.

En este sentido, el gobierno justicialista encabezado por el abogado Carlos Memen (1989-1999) inició un proceso de apertura económica con paridad cambiaria y modernización del Estado, que incluyó las privatizaciones de las empresas estatales y la reducción de la intervención o regulación estatal en el funcionamiento de los mercados.

Por ejemplo, en apenas cuatro años se vendieron la mayoría de las empresas de propiedad estatal que producían bienes o servicios, incluyendo las que producían y distribuían electricidad. Cabe recordar, que este proceso contó, en una primera etapa, con la confianza y el consenso mayoritario de la población, que creyó en los efectos benéficos de las privatizaciones y del desplazamiento del «ineficiente» Estado del ámbito de los servicios públicos y de la seguridad social.

El sentido común de la época acompañaba entusiastamente las reformas iniciadas por el gobierno de Menem. Como contrapartida, las voces que se expresaron en contrario fueron catalogadas de nostálgicas, arcaicas y antediluvianas.

Sin embargo, hacia mediados de la década el modelo económico, político y social propiciado por el menemismo comenzó a mostrar su verdadero rostro: índices históricos de desocupación, flexibilidad laboral, mercantilización

de la salud, la educación y la seguridad social, pobreza extrema, exclusión y marginalidad de extensas capas de la población. Y hacia fines del mandato menemista ya era evidente la necesidad de un cambio.

No obstante, el gobierno de la Alianza (Frepaso–UCR), que condujo el abogado radical Fernando de la Rúa (1999-2001), sólo se preocupó por salvar a las «instituciones democráticas» de la corrupción menemista y de gestionar

(sin modificar) a ras del suelo el modelo económico.

El proyecto de gobierno consistió simplemente en encarar «reformas de segunda generación», que perfeccionaran el «irreversible» modelo implantado por el gobierno anterior.

Las rebeliones populares de diciembre de 2001 expresaron el hastío generalizado de amplios sectores de la sociedad Argentina. La movilización popular manifestó un claro repudio al modelo económico y político vigente

y puso en crisis la hegemonía neoliberal en Argentina.

Si bien, el «que se vayan todos» (lamentablemente) no construyó una expresión política que lo represente, alcanzó importantes logros, como por ejemplo: expulsar a un presidente («títere» de los intereses más concentrados

del capital), poner en crisis las instituciones políticas - «corruptas» - tradicionales y, muy especialmente, construir un nuevo sentido común, sustentado en ideas extendidas de solidaridad y ayuda mutua.

Durante todo el 2002, la movilización popular estuvo presente acompañando y rodeando de solidaridad a los cientos de trabajadores que recuperaban sus puestos de trabajo, impulsando ollas populares, repudiando la masacre

de piqueteros en el puente Pueyrredón, impidiendo desalojos de casas ocupadas, rescatando espacios fiscales para usos públicos, formando asambleas barriales, encarando emprendimientos económicos solidarios, etc. etc.

Recuperar la cooperativa

En este marco de descontento generalizado y movilización popular, que expresaron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, la población de Zárate recuperó su histórica cooperativa eléctrica: la «Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate», que estaba en manos, desde hacía varios años, de un Consejo de Administración denunciado por corrupción.

La cooperativa se había convertido en la fuente de recursos financieros de la intendencia de Zárate. "Sabemos que financian campañas políticas del PJ. Las asambleas de delegados de la Cooperativa, que nadie sabe quién los eligió, son truchas porque las manejan el PJ y el poder económico. Esto permite negociados como el de la remodelación de las cloacas; a pesar de que muchos vecinos ya pagaron por la instalación ahora tienen que pagar cuotas durante 40 años». Testimonio de Claudia Menéndez de la Asamblea Zárate de pie.

El 17 de enero de 2002, el Centro de Jubilados de Zárate convocó a un cacerolazo frente a la Cooperativa, para solicitar: a) el troquelado de la boleta de la luz, b) una rebaja del 50% a los jubilados, que cobraban el haber mínimo, del servicio de luz, agua, cloacas y otros servicios sociales, c) la renuncia de todo el consejo de administración y de los delegados de la cooperativa y la convocatoria inmediata a una asamblea extraordinaria para elegir un nuevo consejo y d) anular el contrato de concesión directa de agua y cloacas, que la Municipalidad había firmado a favor de la cooperativa en octubre de 2001.

La Cooperativa cobraba una boleta única que incluía, además del servicio de distribución de electricidad (que efectúa la cooperativa), los impuestos y tasas municipales, los servicios sociales de ambulancia y sepelios y una cuota por el agua y la remodelación de las cloacas. A su vez, la boleta no tenía posibilidad de ser troquelada, es decir no se podía pagar por partes o por servicio, y llegaba a montos mensuales de hasta $200 por familia. Los vecinos que no podían pagar íntegra la boleta sufrían, directamente, el corte del servicio de energía eléctrica.

Esta situación de arbitrariedad generó el repudio de la población, que rápidamente respondió al llamado del Centro de Jubilados. Se concentraron más de 150 personas, que exigieron hablar con el consejo de administración

de la cooperativa para plantear sus reclamos. Ante la insistencia y permanencia de los cacerolazos en la puerta de la cooperativa, una comisión integrada por ocho vecinos fue recibida por el gerente de la cooperativa, Carlos

Graciarena.

Los consejeros no se acercaron a dialogar con los asociados, por el contrario, se escaparon por los techos de la cooperativa. El gerente, según recuerdan: «nos trató muy mal, eso quedó filmado porque nosotros exigimos que entraran los medios, igualmente hicimos el planteo nuestro, sobre todo los dos puntos básicos: la renuncia del consejo y una convocatoria a asamblea extraordinaria».

La concentración permaneció durante cinco días en la esquina de la sede de la cooperativa, en espera de que sus demandas fueran atendidas. De los cacerolazos surgió la asamblea vecinal «Zárate de pie». Nos cuentan en la cooperativa que ««Zárate de pie» no fue más que el resultado de la reacción de la gente hacia «lo establecido» en la ciudad y en esta cooperativa –desde hacía muchos años– que era la falta de participación, los negocios ocultos, la falta de transparencia, contratos siempre directos sin licitaciones previas, etc.

Durante esos días se realizaron marchas –cada vez más multitudinarias y escraches, tanto a los miembros del consejo de administración y su gerente, como a los concejales municipales, que habían votado el contrato directo de concesión del agua.

La pronta solución ofrecida por el intendente justicialista, Oscar Morano, consistió en mandar a la gendarmería para reprimir. Y desde la Unidad Básica amenazó al pueblo con más represión «era un discurso de la dictadura:

que no iba a bajar los brazos y que iba a correr sangre en Zárate: «si Uds. juegan fuerte... nosotros también» recuerdan en la cooperativa.

La asamblea repudió esta actitud organizando una movilización de más de ¡12.000 personas! Y un escrache frente a las puertas del municipio.

Paralelamente a las marchas, escraches y reclamos se iniciaron acciones legales penales en la Justicia y ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), presentando pruebas de las continuas trasgresiones

del Consejo de Administración a la Ley Nº 11.769 (que regula las actividades dades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Pcia. de Bs. As) y a la Ley Argentina de Cooperativas Nº 20.337. ).

«Hicimos escraches y marchas. Exigimos una asamblea autoconvocada de concejales para que el municipio tomara cartas sobre el asunto, con audio. Votaron en contra de lo que pedía el pueblo, entonces marchamos hacia sus casas; el primero fue el presidente Antón (PJ), que terminó renunciando». Testimonio de Claudia Menéndez de la Asamblea Zárate de pie.

Un año después, el 19 de febrero de 2003, la Fiscalía General del juez Fagginato Márquez ordena, por pedido del INAES, la intervención de la Cooperativa por 180 días. La intervención significó el retiro de funciones del Consejo de Administración y un llamado a elecciones distritales en primera instancia.

El juez nombró como interventores a los abogados Alejandro Gómez y Domingo Massa y a un equipo de profesionales de la Justicia y tres veedores del INAES, quienes estuvieron al frente de la cooperativa hasta que asumió el nuevo consejo de administración el 18 de agosto de 2003. Unos días antes, el 27 de julio de 2003, se había realizado una asamblea extraordinaria de delegados, dónde se eligieron a los miembros del consejo de administración.

Las listas que se presentaron fueron las siguientes:

z «La resistencia»

z «Instituciones Zarateñas»

z «Agrupación Paco Mendía»7

z «Movimiento cooperativo»

z «2003. Zárate de pie». (Lista ganadora)

El nuevo consejo de administración, según lo establece el estatuto social de la cooperativa, quedó constituido con 12 titulares y 6 suplentes, quienes se renuevan anualmente por tercios.

La movilización y la participación popular lograron –lo que nada parecía poder cambiar– expulsar a un enquistado y corrupto consejo de administración, que conducía la cooperativa como si fuera su propia empresa.

«Zárate de pie logró direccionar toda esa voluntad, toda esa bronca en un solo objetivo: democratizar la cooperativa y ese objetivo nos hacía caminar. Logró mantener en todo momento su objetivo y así, pudo contener en su seno a las distintas expresiones políticas: desde las personas independientes, que marcharon ese día, hasta las personas que venían del sindicalismo (peronistas, radicales, socialistas) todos contenidos en un proyecto cooperativo», señalaba José Luis Mangini y agrega: «Creo que, justamente, la perdurabilidad de la asamblea está en que era un proyecto cooperativo; como los mismos principios cooperativos lo dicen sin exclusiones: de razas, religión o políticas. El cooperativismo nos brinda esa posibilidad de contener las ideas políticas, contener los intereses y agruparlos dentro del cooperativismo para llevarlos a una democracia solidaria. Creo que como Zárate de pie fue fiel a los principios del cooperativismo, el resultado fue exitoso".

(Fotografías gentileza Nilda Gianfelice)