Taty Almeida: “Fue muy reconfortante ver a tanta juventud que sabe lo que exige”

La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora desafió al presidente Javier Milei: "A ver si Milei se anima a hacer un plebiscito de educación pública sí o educación pública no".

La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida destacó la masiva marcha universitaria al remarcar que "fue muy reconfortante ver a tanta juventud que sabe lo que exige".

"Fue una marcha histórica, una respuesta a Milei realmente conmovedora. Fue una maravilla. Se ha demostrado que la juventud está realmente presente y que sabe lo que exige", sostuvo la referente de los derechos humanos.

En declaraciones radiales, Almeida insistió en que "fue muy reconfortante ver a tanta juventud" y manifestó: "Vamos a ver qué hacen (el presidente Javier) Milei y compañía".

"Con las universidades públicas no": una masiva marcha nacional buscó ponerle un límite al plan "motosierra" de Milei

"A ver si Milei se anima a hacer un plebiscito de educación pública sí o educación pública no", desafió.

Finalmente, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora también se refirió a la polémica publicación que hizo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre su participación en el acto en Plaza de Mayo y la mención a la fallecida presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

"¿Qué quiso decir con eso? No lo entiendo. Honestamente, no entiendo, meterse con una persona, con una madre, que además ha fallecido. Realmente no entiendo que ha querido decir con éso. No hay que extrañarse, para nada, de lo que pueda opinar", expresó.