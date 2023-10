Tácticas para la final

Tras ganar la Copa del Mundo, Argentina se prepara para una nueva definición. Qué deberían reforzar Sergio Massa y Javier Milei para llegar mejor parados a la segunda vuelta en la mirada de politólogos y especialistas en discurso.

Casi un año después de haber ganado la Copa del Mundo, Argentina volverá a jugar una final para el infarto. Esta vez, se definirá quién será el presidente que gobernará los destinos del país en los próximos cuatro años. El premio es para nada menor.

Durante 2023 se disputaron varios partidos. El cronograma electoral empezó a mediados de febrero con una interna en La Pampa y finalizará el 19 de noviembre con un balotaje entre el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.

En el medio se desarrollaron infinidad de enfrentamientos. Muchos quedaron afuera, otros consiguieron victorias. Pero el partido más importante es el de noviembre y, para llegar lo mejor posible, los dos principales jugadores dejarán todo en la cancha para ganar.

Ahora bien, ¿cuáles son las tácticas que deberían emplear para cumplir el objetivo? En diálogo con La Tecla, la directora de la consultora Zuban Córdoba, Paola Zuban, sugirió que “Massa haga silencio y procure por todos los medios que Milei hable”.

“Con respecto a Milei, creo que es un poco tarde para pegar un volantazo en su estrategia de campaña. Tiene serias dificultades para poder captar los votos de Juntos por el Cambio que pueden ser votantes de la derecha. La campaña que él dice que le hicieron, la campaña del miedo, continúa su marcha pero no porque la oposición la esté incentivando, sino porque ha cometido errores gravísimos la última semana de la campaña previa a las elecciones”, señaló.

En este sentido, una recomendación que le haría al libertario “es que no deje hablar a los voceros de su espacio, porque cada vez que habla un vocero distinto produce ruidos con propuestas realmente muy disparatadas que solo le han funcionado bien a Milei. Milei es el artífice de la Libertad Avanza y el resto de los voceros que creen que tienen la misma entidad que Milei para decir cualquier cosa, la verdad es que no les ha ido para nada bien”.

“Todas esas cuestiones tan disruptivas se le pueden perdonar, dejar pasar, o incluso asimilar por parte de Milei, pero no del resto de sus voceros. Él cree que puede sumar algo de votantes de Juntos por el Cambio y es probable que así sea, pero no es matemática, no es una suma lineal. Javier Milei tiene muchas más dificultades de sumar a su caudal de votos que Sergio Massa, porque le va a resultar mucho más revulsivo a la sociedad un Milei más moderado, que un Massa más moderado. Massa todavía tiene un espectro en el sector moderado, en el sector de votantes del centro, que puede ir a buscar porque discursivamente tiene esa posibilidad, mientras que Milei todo lo que se corra de su extrema derecha va a sonar como un oportunismo electoral, que no sé si los votantes propios y los de Juntos por el Cambio, que pueden ser más afines a su ideología, van a poder asimilar en su totalidad”, cerró.

En esta misma línea opinó el politólogo Carlos Germano, quien consideró que Sergio Massa tiene que “seguir trabajando por este camino, mostrar la experiencia que tiene, la agenda internacional que tiene, el manejo que fue dando. Tiene que seguir cuidándose ahora de cometer la menor cantidad de errores posible y que el tema económico no marque la agenda. Massa dejó atrás el tema económico e instaló el miedo. Lo que benefició a Massa fueron los horrores del verdadero protagonista de este proceso electoral que es Javier Milei”.

En este sentido, destacó que “en estos 60 días, desde las PASO, Milei se empezó a instalar como posible Presidente y la pregunta que empezó a florecer en muchos sectores de la sociedad fue si lo dejarías al cuidado de tus hijos. El primer paso que dio y que necesitaba era agrandar su volumen político. Eso lo beneficia. Y el hecho de que Barrionuevo haya dado un paso al costado y haya dejado la coalición de Milei también lo beneficia porque de alguna manera el acuerdo con Luis Barrionuevo lo había golpeado y me parece también que tendrían que empezar a transitar por otro sendero que no es el sendero vamos a terminar con el kirchnerismo. Tienen que poner otras líneas que tienen que ver mucho con el futuro y con la economía”.

Además, recomendó “centralizar un poco más en Villarruel, porque en los últimos días también surgieron un montón de voces que lo perjudicaron”

Cuestión de palabra

Mariano Dagatti es doctor y master en Análisis del Discurso por la UBA e investigador del CONICET. En conversación con La Tecla, detalló qué deberían reforzar, modificar o sostener los candidatos presidenciales en cuanto a sus discursos de cara al 19 de noviembre.

Para Dagatti, Massa debería reforzar es el clivaje democracia-fascismo, quizás en más de un sentido. “El primero y más obvio es reforzar la idea de que representa una fuerza que viene a tratar de resolver los problemas, muchos de los cuales son problemas de este gobierno que él mismo participa, por las vías de la democracia y en ese sentido me parece que una cuestión importante es tener en cuenta o acentuar que la democracia no es solamente lo que se opone a un gobierno de facto o que democracia no es apenas ir a votar, sino que democracia también es una forma de vida y una forma de gestionar los consensos y los disensos en la vida pública. Ahí tiene un punto interesante para oponer con esta alianza de la Libertad Avanza con parte de Juntos por el Cambio cuyo principal objetivo es vencer al actual gobierno”.

En el caso de Milei, para el investigador, la única estrategia posible hoy es plantear un eje kirchnerismo-antikirchnerismo, “lo cual es un problema porque el eje peronismo-antiperonismo no le conviene porque hay muchas fuerzas no kirchneristas dentro del peronismo, incluso muchos votantes que le han dado su voto y es difícil cortar por ese lado”.

“Desde el punto de vista de la campaña y de cómo organizar su estrategia, Milei no tiene demasiada flexibilidad, no tiene un abanico muy amplio de opciones, eso no quiere decir que no gane o que no pueda ganar porque también es cierto que que el anti peronismo, el antikirchnerismo o que, incluso, el malestar con este Gobierno, más allá de de las inscripciones fuertemente identitarias, muchos votantes pueden estar muy en desacuerdo en malestar con este gobierno y votar por el cambio de administración”, añadió.

En esta línea, Dagatti destacó que el candidato libertario “había planteado una posición interesante que era la original dentro del escenario actual que era saltar o resolver la grieta planteando una división distinta, que era casta versus el pueblo. Eso, que le había dado rédito hoy queda diluido con esta alianza, lo cual no quiere decir que mucha gente lo pueda seguir considerando, pero las condiciones objetivas a las cuales se va a dar el balotaje son muy diferentes y el juego casta-pueblo pierde eficacia”.

Antes del balotaje, Massa y Milei volverán a enfrentarse en debate. Esta vez estarán ellos solos y ante este eventual suceso, el analista en discursos recomienda a Massa exponer las contracciones en el armado del economista libertario con importantes socios de Juntos por el Cambio.

“Podría preguntarle si, por ejemplo, leyes como la de interrupción del embarazo, leyes como la identidad de género no han contribuido a que las mujeres, a que las identidades minoritarias tengan una vida más libre. Me focalizaría sobre todo en el caso de las mujeres donde Milei ha tenido una serie de expresiones muy desafortunadas y trataría de exponer eso. De qué hablamos cuando hablamos de libertad”.

“En el caso Milei, la estrategia más razonable, es tratar de poner el dedo en la llaga tanto como pueda en cuanto a la cuestión de cómo es que alguien que es el actual Ministro de Economía de un país con más del 100% de inflación se postule como la solución para algo. Qué es de todo aquello que no está resolviendo en el presente lo que podemos confiar que resuelva en el futuro y por qué. Además, tener ante las eventuales respuestas de Massa, contraataques muy punzantes. La inflación es un punto que le va a jugar a favor, la devaluación no sólo monetaria, sino simbólica de peso como moneda en su posición con el dólar también le va a servir. Puede reforzar su imagen de economista, de cierta trayectoria que le dé algún grado de credibilidad, pero luego se juega más en la decisión que tomarán sus eventuales votantes”, cerró.