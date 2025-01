#zarate

‼️ SUFRIO UN ACCIDENTE Y BUSCA TESTIGOS

"Este sábado pasado venía andando en bicicleta por Larrea y Almafuerte cuando una moto 150cc color roja y blanca me impacta. Sufrí algunos golpes fuertes. El hombre de la moto me preguntó si estaba bien, del susto le dije que si y se retiró; ahora policía me exige testigos y grabaciones para identificarlo" señaló Rocío en redes sociales.

Contacto: 3487523335 - 3487711703