"Subestimar la Cultura y la Ciencia es atrasar el País" por Sergio D. Robles

Una suerte de espejismo irrumpió en el paisaje electoral reciente en la dura realidad social argentina. Quizás, por tanta desesperanza y tanto renovado desencanto muchos ciudadanos se han aferrado a una propuesta, a una figura, que se exhibe diferente y prometedora.

Hace algún tiempo escribimos que las cuatro décadas ininterrumpidas de vida democrática, quizá, constituya el mayor logro alcanzado por la sociedad argentina, en los que se han equiparado y ampliado derechos en un clima de libertad. Sin embargo, los sucesivos gobiernos democráticos, con sus más y con sus menos, han dejado desde 1983 hasta la fecha tareas pendientes, demasiadas, para una sociedad castigada por la venalidad, por el aumento alarmante de la pobreza y la exclusión social, por el avance del narcotráfico, por la degradación de los sistemas educativos y por una desigualdad que hiere.

También dijimos que no son las deudas de la democracia -porque creemos en el sistema y en los valores que encarna- son las deudas de quienes han asumido por el voto popular la responsabilidad de conducción y que no han podido, no han querido o han claudicado en dar una respuesta satisfactoria a los desafíos planteados en cada momento.

Y esas deudas se han tornado demasiado pesadas para la sociedad, por eso, la irresolución de ellas lleva a la sociedad a explorar propuestas emergentes de ese contexto. Pero no hay magia para cambiar la realidad y los espejismos son solo eso, la manifestación de una jugada cruel de los sentidos. Pero más allá de toda especulación sobre el futuro, sí tenemos algunos indicios de lo que se pretende en un nuevo gobierno bajo el sello de la LIBERTAD AVANZA. Esos indicios son a mi modo de ver, inquietantes, tanto por el tono, a veces autoritario, como por varias de las propuestas del candidato presidencial más votado en las PASO.

Me referiré solo a las que se vinculan al campo de la cultural, la ciencia y la tecnología.

Cuando Milei se refirió a los ministerios que sostendría y a cuáles degradaría de su jerarquía, dentro de éstos últimos se encuentra el Ministerio de Cultura.

Partimos de entender a la cultura como una herramienta para la transformación social, en la cual se puedan desplegar las políticas públicas para desactivar las desigualdades en el acceso a los bienes culturales, para promover la cohesión social, dinamizar la economía y lograr la plenitud de los individuos dentro de una comunidad. Porque cultura no se agota en las expresiones artísticas tradicionales ni menos aún, en el espectáculo, es mucho más. Se trata de toda expresión realizada por los seres humanos o, como dice Raymond Williams, una forma global de vida que incluye prácticas y relaciones sociales, instituciones y producciones simbólicas y, que está entrelazada a su vez, con el modo en que es experimentada por los agentes sociales, es decir, por las personas.

De esta manera, la cultura se convierte en un eje fundamental y en un instrumento para la estructuración de una nueva sociedad, catalizadora de diversidad y de ciudadanía democrática.

Por otro lado ¿cuál es la pretensión de Milei con descalificar la tarea que realiza un organismo de prestigio como el CONICET, con la escusa de ajustar los gastos de la política?

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue creado en 1958 por el Dr. Bernardo Houssay, premio nobel de Medicina en el año 1947, y desde allí se desarrolló este organismo dedicado a la investigación y promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, que actualmente depende del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación.

Gracias a la labor desarrollada desde el Conicet se han aportado al campo privado conocimientos e innovaciones, como por ejemplo en bio-farmacéutica, o en la producción de alimentos, generando cultivos resistentes a plagas. Los principales países del mundo insertos dentro de las tradiciones liberales y capitalistas como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania, destinan un buen porcentaje de su PBI para ello.

Privatizar el CONICET es permitir que las investigaciones se orienten a aquellos temas que solo puedan ser rentables dejando de lado a aquellos que deben cubrir las necesidades de sectores de la comunidad minoritarios.

Sería un error grosero e inconcebible que los presupuestos que los Estados vuelcan en cultura, en ciencia, en tecnología y en educación sean vistos como gastos y no como inversiones a futuro para el progreso y bienestar de sus sociedades.