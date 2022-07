CORRESPONDE A EXPEDIENTE N° 4121- H.C.D. 296/22.-

VISTO:

Que en fecha 26 de mayo de 2022 fue aprobado el decreto 1863, en el cual se ratifica que se continuará adoptando para futuros reemplazos el sistema de corrimiento con paridad de género; y que asimismo se solicitó opinión no vinculante, a la asesoría general de gobierno, la que recomendó reemplazo por corrimiento de lista; y teniendo presente la nota presentada por Mauricio GONZÁLEZ el 11 de julio de 2022.

Que, lo antes mencionado, motivó que la Comisión de Labor legislativa convocará a una sesión especial, para nuevamente el cuerpo debatir la postura a mantener en caso de reemplazos de concejales titulares; y-

CONSIDERANDO:

Que, surge de la opinión de la Asesoría General de Gobierno que recomienda cubrir las vacancias por corrimiento en los términos de los artículos 19 y 88 del Decreto Ley 6769/58 y 122 del Código Electoral local.

Que, la opinión de la Asesoría General de Gobierno resulta siempre respetable y debe ser analizada, pero no encontramos argumentos que no fueran analizados al momento de aprobarse el Decreto 1863, es decir la Asesoría General de Gobierno no considera aplicable la Ley 14848 y tampoco modificó su opinión luego de los más recientes fallos jurisprudenciales entre los que resulta oportuno citar “LA ROSA MARIA ANGELA Y OTRO/A S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA” (Nº de Receptoría: LP - 79387 – 2019) que resuelven aplicando armónicamente las normas vigentes y optando por régimen de participación equitativa entre géneros.

Que, el antecedente jurisprudencial antes citado es de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata y debería en virtud de recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, ser por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resuelto definitivamente.

Que, es tanto lo que se respeta la opinión de la Asesoría General de Gobierno, que no seguir su recomendación requiere, como en este caso, la motivación suficiente, y entre otras situaciones resulta relevante entender que la jurisprudencia y más de una Cámara de Apelaciones como lo es la Contencioso Administrativa de La Plata debe también respetarse y en este caso entendemos seguirse.

El Fallo UNÁNIME de los jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones contiene argumentos firmes y sostenidos:

“El sistema electoral y de constitución de cuerpos colegiados debe responder a un criterio de armonía que supere todo vacío preceptivo y que derive del juego de principios que le dan forma institucional en su totalidad. EL RESULTADO DE ESE ENTENDIMIENTO NO PUEDE SER OTRO QUE EL QUE DETERMINE QUE EN CASO DE VACANCIA DE UN DIPUTADO/A PROVINCIAL SU SUSTITUCIÓN SE PROVEA CON LOS CANDIDATOS/AS DE SU MISMO SEXO QUE FIGUREN EN LA LISTA COMO REEMPLAZANTES, SEGÚN EL ORDEN ESTABLECIDO…