Agustín Brocal fue elegido el Jugador Más Valioso de la serie final. Con su puntería y su capacidad anotadora, lideró la ofensiva del equipo y fue determinante en cada una de las victorias de Zárate Basket. La palabra del MVP.

Tras derrotar a Ameghino de Villa María como visitante por el quinto juego de la Final Nacional, Zárate Basket está en lo más alto de La Liga Argentina. Mucho se lo debe al desempeño de Agustín Brocal, goleador y jugador más valioso de la serie: “Lo que siento ahora es una locura. Siento que hay que darle un MVP a todos mis compañeros. Hicimos un laburo gigante, fuimos humildes ante el rival y ante nosotros".

En el quinto partido, Brocal fue el máximo anotador con 18 puntos, pero durante toda la serie fue una amenaza constante y la principal referencia ofensiva del equipo. El escolta, que promedió 21.4 unidades en la gran final, incluyendo 31 puntos en el primer juego y 27 en el tercero, aseguró: "Somos campeones porque jugamos para el compañero, jugamos para el cuerpo técnico, para esta hermosa gente y por nuestras familias. Somos tan buenos como el rival que vencimos hoy y colectivamente somos muy buenos, hoy se vio eso”.

Zárate Basket fue dominante en el segundo tiempo, la ejecución fue impecable y el equipo mostró un carácter y una madurez digna de un campeón: "Cualquiera de nosotros que esté sólo puede tirar, es la realidad, lo que nos permite siempre buscar la mejor opción. Nos da mucha satisfacción que hoy hayamos ganado de esta manera. En otros momentos tuvimos que ganar partidos de otra forma, poniendo el corazón y en el barro, como la serie con Racing de Chivilcoy. Pero está bueno ganar jugando bien al básquet”, explicó Brocal.

“Antes del partido pensaba, que si perdíamos jugando como jugamos el cuarto partido, no nos podíamos reprochar nada. Hoy jugamos igual, la efectividad fue mejor y por eso la diferencia". Por último, visiblemente emocionado, Brocal agregó: “Esto lo venía buscando hace mucho tiempo y no se me venía dando”.

Fotos: Prensa Ameghino de Villa María