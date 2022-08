Por el Profe Jorge “Jota” Pérez*

“Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea

indiferente, que la reseca muerte no me encuentre

vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente” dice León Gieco.

Y según el pensador Noam Chomsky “La solidaridad es bastante peligrosa” desde el punto de vista de los poderosos porque no deberías preocuparte por el resto de la gente ya que el individualismo es una estrategia poderosa para dominar a una sociedad.

Sin embargo, hoy sábado a partir de las 20hs en la Sociedad de Fomento de Villa Massoni, ubicada en Sarmiento 920, la Red de Educadores Populares de Zárate invita a la comunidad toda a participar de un Evento Solidario, para ayudar a Pablo Sosa, un voluntario en el Proyecto de construcción de una Ecoaula en un merendero de nuestra ciudad.

“Cuando la gente buena sufre”

A Pablo Sosa, que es la “mente maestra” en la construcción de la Ecoaula, le robaron una amoladora de 9 pulgadas, que es grande y cara, una soldadora inverter, alargues y herramientas varias de adentro de su vehículo.

Entonces la Red de Educadores Populares organizó un evento solidario en Sarmiento 920 hoy a partir de las 20hs, donde ofrecerán cerveza artesanal y pizzas para obtener fondos y comprar las herramientas, que Sosa necesita para trabajar.

Ecoaula: Es un proyecto de construcción mixta, con métodos tradicionales y el novedoso empleo de Ecoladrillos, es decir ladrillos en base a plástico para levantar paredes. Las personas voluntarias trabajan los domingos en calle 12, nº 1875 de barrio Malvicino explicó Abel, organizador del evento de hoy y amigo de Pablo Sosa.

Solo le pedimos a Dios que toda la comunidad, que pueda ayudar, lo haga de una u otra manera.

La ferreterías, que decidan auspiciar el evento o apoyar el Proyecto Ecoaula, pueden contactarse con Abel: 3487 311830 de la Red de Educadores Populares de Zárate.

