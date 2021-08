"Los trabajadores de la salud dependientes de la Municipalidad de Zarate en calidad de mensualizados, monotributistas y en planta, estamos haciendo un reclamo por nuestro salario que no llega a cubrir la canasta básica, rondando un promedio del valor hora de 230 pesos variable según ocupación.

El monto mensual percibido ronda los 45.000 pesos y la canasta básica está en 70.000.

Además existen irregularidades varias tales como, diferencias salariales por igual tarea, monotributistas con número de legajo siendo que no corresponde sos trabajador dependiente o no facturando hace años solo a la municipalidad, con paritarias para mensualizados del 35 % en tres veces y del 20 % para los monotributistas, quedando muy lejos de las paritarias de otros gremios que no es que no lo merezcan pero salud ha sido muy golpeado estos últimos dos años.

Llegamos a esta instancia ya que no contamos con el apoyo del sindicato ATE, contrariamente a sanidad que logro el 45%.

Apelamos a la buena voluntad y predisposición del gobierno municipal a rever nuestra situación, estamos abiertos al diálogo, de no recibir respuestas solo vamos a atender urgencias y emergencias porque la población no tiene porqué sufrir las consecuencias".

-Personal de Salud-