Solicitada de Agrupación 20 de Noviembre: "Todos somos Zárate"

"TODOS SOMOS ZARATE"

Somos vecinos de Zárate, no clientes. Somos quienes caminamos por nuestras veredas y vemos con tristeza el abandono. Somos quienes vemos cómo se deteriora el estado de las calles, quienes esperamos horas en una salita de atención que no tiene ni gasas, quienes vemos cómo nuestras plazas se oscurecen entre la mugre y la desidia, mientras el gobierno municipal brilla solo en sus fotos y nos ofrece discursos alejados de la realidad. Estamos acá para decir basta. Porque esta ciudad no se rinde y no se entrega.

Nosotros, los vecinos de Zárate, Lima, Escalada y los isleños, seguimos esperando gestiones. SOLUCIONES. Esperamos que salga el agua de nuestras canillas, seguridad en nuestras calles, salitas de salud que funcionen, calles que no sean un peligro, y a un gobierno que deje de tratarnos como espectadores de su circo. Para sorpresa de nadie, el Intendente se convirtió en un comentarista en redes sociales de los problemas de la ciudad. Los describe a la perfección, con un lenguaje imperativo y con retos a quienes sufrimos las consecuencias de su abandono; pero no soluciona nada, porque su gestión parece más interesada en montar escenarios y aprietes a quienes piensan distinto que en resolver los problemas reales de nuestra ciudad.

Un año de gestión de Marcelo Matzkin, y la nota promedio de su boletín va del cero al uno.

No aprobaron en diciembre, y se llevaron todo a marzo. No hay agua en los barrios ni en el centro. Cero.

Las plazas están sucias, oscuras y olvidadas. Cero.

La seguridad es una promesa que nunca llegó. Cero.

La salud está colapsada. Cero.

Obras públicas, apenas un bacheo en el centro para sacarse la foto. Uno.

Y lo único que sí aprobaron con rapidez y eficiencia fue la sustitución y el aumento de tasas: un diez redondo.

Lo que sí saben hacer es despedir a compañeros con decisiones unilaterales y autoritarias disfrazadas con un decreto lleno de irregularidades, firmado por el presidente del Concejo Deliberante (que no delibera nada), porque siempre van contra quienes defienden una ciudad más justa. El despido de Valentín De León, Secretario de Bloque del PJ Unión por la Patria, es el ejemplo más claro de cómo esta gestión usa el poder para perseguir a quienes no se callan. Este despido es claramente una represalia política contra quienes pretenden ponerle luz a la oscuridad que se cocina entre el Ejecutivo Municipal y las autoridades del Concejo Deliberante.

Valentín no es solo un compañero, es los ojos y es la voz de un sector político que se opone a las políticas de ajuste, de abandono a los vecinos y a la desidia de este gobierno. Quieren acallar a quienes representan esa voz. Quieren gobernar sin oposición, sin preguntas, sin cuestionamientos.

Esta gestión presentó su balance con mucho marketing político. Nos hablaron de modernización, pero seguimos haciendo trámites en oficinas colapsadas. Nos hablaron de transparencia, pero esconden decretos y decisiones. Nos hablaron de seguridad, pero las cámaras no funcionan, los patrullajes no alcanzan, y los vecinos seguimos con miedo de salir de casa. ¿Y la salud? Nos prometieron un aumento del presupuesto, pero en los barrios vemos salas vacías. ¿Qué pasó con la obra pública? Parches de asfalto que duran menos que los discursos y contratos sospechosos en cada obra. Este gobierno no está acá para gestionar, está acá para aparentar.

Pero no somos tontos. Sabemos lo que quieren hacer con nuestra ciudad. Y quieren silenciar a quienes se oponen. Pero no vamos a dejar que eso pase. Porque Zárate es de los vecinos, no del Intendente de turno y sus amigos. No nos vamos a callar.

LA 20 DE NOVIEMBRE