Al estimado intendente de la Ciudad de Zárate Sr Osvaldo Raúl Cáffaro y al encargado de nuestro cementerio municipal Sr Mario Picón:

Me dirijo a ustedes para solicitarle abiertamente, y hablo en nombre de muchas familias de Zárate, nos permita darles el descanso eterno a nuestros familiares. Si, lo que acaba de leer…

Mi madre, quien curiosamente fue vecina suya cuando usted era solo un pequeño más del barrio, acaba de fallecer producto de esta enfermedad atroz que se esta llevando a nuestros seres mas queridos. Y es en medio de tanto dolor en el que me siento indignada por no poder darle la sepultura que ella merece, junto a su esposo, en el lugar que ella hubiese querido, y que hoy en día (YA HA PASADO UN MES DE SU PARTIDA) no han podido sepultarla porque SU MUNICIPIO no se hace responsable por la falta de un Montacarga para subir los ataúdes a los nichos.

No solo es doloroso, triste e indignante no tener dónde llevarle flores, sino que también es macabro pensar que están apilándose todos estos cuerpos a los que no se les ha podido dar la sepultura correspondiente. Y lo peor de todo es que seguramente usted ya está al tanto de esto, y de todas las situaciones de vandalismo que se han dado y continúan dándose en el cementerio de SU ciudad. Pero también, del hecho de que los vecinos de Zárate están falleciendo a raíz de 4 a 7 por día, víctimas de esta monstruosa enfermedad que los arrebata de nuestro lado en cuestión de minutos.

No puede ser que en medio de tanto dolor, porque no sólo he perdido a mi madre sino también a mi pareja, me tenga que dirigir a usted de esta forma… pero señor intendente, no tengo otra alternativa. Mis hijas quieren visitar a su abuela, ya que ni siquiera pudieron despedirla como todos los que pasan por esta situación. Tenga piedad, y haga lo necesario para que esto se solucione. He ido reiteradas veces al cementerio, y los trabajadores me indicaron que debía ir al corralón municipal para solicitar que arreglen los montacarga, y es allí donde me dicen que es el Sr Picón quien debe dar la orden para que reparen los montacarga (rueda, motor, etc) y evitar así que nuestros familiares se amontonen en las bóvedas vacías.

Aguardo una solución URGENTE, ya que el estado en general de nuestro cementerio es DEPLORABLE.. (no hay limpieza, mantenimiento, ni arreglo de las canillas, nichos y bóvedas)

LUCIA BEATRIZ DEL RIO - DNI 16.601.385