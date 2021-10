Por Arturo Remedi... En la radio FM del 15, en la emisión del día martes pasado del programa “Nada es para Siempre", la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Sol Calle, se refirió a diversos temas entre ellos las tratativas entre las distintas listas del Frente post PASO, pero consideró que “no son negociaciones solo un proceso natural después del proceso electoral".

“Las PASO fueron libres en nuestro caso, aunque sabemos que las Juntas Electorales de cada partido normalmente presionan para que haya pocas listas, como por ejemplo lo que hicieron los `libertarios´ (la fuerza de Avanza Libertad de Diego Sarna) que de libertarios solo tienen el nombre, dejaron afuera a un sector interno. No ocurrió eso en el FdT”, afirmaba la edil.

“Hay una confluencia de dialogo a partir del fin de las PASO y las PASO pasaron, a pesar de que veníamos de un tiempo de mucha desunión en el Frente", continuó.

Por otro lado, sobre los números de las PASO, Calle sostiene que “el resultado electoral en general fue tremebundo para nuestra fuerza política, aunque aquí en Campana ampliamos la representación en el Concejo Deliberante y en el Concejo Escolar, si se repitiera esta elección, aunque aspiramos a aumentar los votos en noviembre".

Sobre esta afirmación de Calle conviene explicar cómo se llega a esta situación a pesar de un mal resultado en números puros.

“En efecto, el Frente de Todos obtiene con estos resultados de las PASO un concejal más, pasando de 7 a 8 y también un concejero escolar más, pasando de 1 a 2 por primera vez desde 2015. Las bancas se distribuyen por el sistema electoral Dhont y del resultado de las PASO surge una distribución de 6 para el oficialismo y 4 para el FdT, en el Concejo DeliberanteTambién el Concejo Escolar se representa igual y el resultado es 2 para el oficialismo y 2 para el FdT. En el caso del Concejo Deliberante entonces, son las 2 bancas que pierde el sector de Axel Cantlon y las mismas se distribuyen una para cada uno (Juntos y Frente de Todos) porque ninguna otra fuerza política llego al piso mínimo.

Por lo tanto de repetirse estos resultados en noviembre el Concejo Deliberante se polariza en solo dos fuerzas, Abella pasa a 12 concejales y el FdT a 8”, remarca.

“Aún no hay un liderazgo único”

En este periodo histórico Calle caracteriza que “Abella inicia un proceso de fin de ciclo porque no tiene reelección, aunque pretenda continuarlo en el seno de su familia".

Por otro lado, y volviendo a la interna peronista la concejala sostiene que “estamos viviendo una etapa de recambio generacional con Romano, luego de una derrota electoral, sumado al fallecimiento de Jorge Varela, y aun no hay un liderazgo único. Por eso estamos en una situación de debilidad ante un intendente consolidado en la obra pública que ahora se hace con plata de la Provincia y Nación".

“No se sabe adónde van los recursos de Campana ya que muchos de los gastos más importantes, están a cargo de la Nación y la Provincia”, subraya.

Por otro lado, y en forma autocritica Calle puntualiza que “la línea de marcar que los funcionarios de Abella eran foráneos no hizo mella en el oficialismo, también hemos tenido errores de estrategia en lograr que se identifique a Abella como un chico no desvinculado de la política y en términos ideológicos afín a Macri y a Vidal. Abella se quedó callado cuando se perdían fuentes de trabajo y encima nos llegaban facturas de miles de pesos, nosotros hicimos foco en esto, pero no alcanzo, hay que mostrar un proyecto político superador. Y estamos en eso”.

“La mesa de los argentinos debe estar primero"

El déficit del gobierno nacional en la atención a la crisis social (más del 40 % de la población bajo la línea de pobreza y cerca del 10 % bajo la línea de indigencia) es parte de la explicación de la derrota del FdT en las PASO.

Sobre esto, el domingo pasado, tanto José Pablo Feinman en Pagina 12 como la economista Mara Pedrazoli en La Autentica Defensa publicaron sendas notas (Peronismo con hambre no es peronismo y Los pobres en las calles) haciendo foco directamente en el hambre.

Por lo tanto, está claramente planteada la discusión en el Frente de Todos: ajustar siguiendo al FMI o invertir en las necesidades básicas del pueblo argentino.

Sol Calle destacó sobre este aspecto que “va a ser una discusión permanente al interior de nuestra fuerza y no esta saldada esta discusión, aunque es saludable que se dé.”

“Hay que pagar porque si no, no te dejan avanzar y el presidente está en esa encrucijada y Cristina le marco esto a Alberto en su carta, primero nosotros, la mesa de los argentinos debe estar primero. Néstor también decía que primero nosotros", añadió.

Por otro lado, la referente del peronismo local aseguro que “la administración y la gestión de las políticas sociales es también una gran discusión al interior de nuestra fuerza. Las políticas sociales, de empleo, las cooperativas etc. deben ser programas de la dignidad, dignidad por prestar un servicio por un salario. ¿Si a Macri le sirvió multiplicar los planes y desorganizar las cooperativas para hacer individualidades, que esté cada uno en su casa, solo , aislado…a nosotros también nos sirve?".

“Tengo una mirada muy crítica de la intermediación de las políticas sociales y sostengo que se las debe hacer a través del Anses y sin intermediarios", infirió.

“Falta una mirada más fuerte y clara sobre la economía interna"

Ante la pregunta sobre si la continuidad del equipo económico y el secreto sobre las negociaciones con el FMI, posibilitan cambiar la política económica y si el aumento a 33.000 pesos, anunciados en el Salario Mínimo para febrero del 2022, entre otros temas, alcanzan para revertir la derrota electoral, expresó que, “se escuchó lo que dijeron las urnas y el gobierno está implementando medidas como el plan Empleo Joven, el plan Registradas para las trabajadoras del hogar, etc. Guzmán tienen un objetivo, la negociación de la deuda. Falta una mirada más fuerte y clara sobre la economía interna, como el control de precios a cargo de Kulfas. Se puede cambiar la política sin que cambien las personas, también creo que la voz de Cristina debe predominar mucho más en la coalición de gobierno, además teniendo en cuenta el peso del voto kirchnerista, por lo tanto creemos que el Presidente debe tener los oídos más abiertos sobre este punto”.