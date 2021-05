“El Intendente Abella debería declarar por qué utilizó más de un millón de pesos de los contribuyentes para pagarle por tareas que no pueden explicar” aseguró la Presidenta del bloque de concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, quien pidió que el hecho sea investigado por la Comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso y las Secretarias de DDHH de Nación y de la Provincia.

“El intendente le paga a un represor y espía macrista un sueldo para realizar tareas de inteligencia y espiar a opositores dentro del Municipio. Es un escándalo nacional”, denunció durante la sesión de ayer en el Concejo Deliberante, la Presidenta del Bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, tras salir a la luz la contratación efectuada por el Municipio de Carlos Alberto Lorenzati, quien se desempeñó como Sub Director de Control y Gestión y luego pasó a facturar como proveedor, y fue identificado como un ex agente de inteligencia, denunciado además por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la época de la Dictadura Militar.

“Abella contrató un ex militar y ex espía de la SIDE. Primero lo nombró en el cargo político de Sub Director de Control y Gestión y luego lo convirtió en proveedor municipal, pagándole cerca de 1 millón de pesos, para supuestamente descubrir información útil y trascendente para el municipio” explicó el Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, quien presentó ayer la denuncia ante sus pares.

Al parecer Lorenzati se había desempeñado tiempo atrás como director de Asuntos Delictivos de la provincia de Río Negro, donde fue despedido tras ser reconocido por una mujer secuestrada durante la Dictadura como su captor.

"Es un ex represor blanqueado, trabajando en un gobierno democrático” insistió Colella, quien agregó que el cuestionado integró entre 1976 y 1983 distintos organismos de la Dictadura Militar como personal Civil de inteligencia, en el batallón 601 donde se concretó el secuestro de la denunciante antes mencionada.

Por su parte, la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, se refirió a Lorenzati como “es mano de obra desocupada del dispositivo de espionaje macrista refugiado en el Gobierno de Abella, al cual le pagamos casi un millón de pesos por hacer inteligencia de no sabemos qué o quién”.

Calle pidió conformar una Comisión de Investigación en el HCD, pero su propuesta no fue acompañada por el oficialismo. “Han intentado decir que se trata de una confusión, mencionando a otra persona con un apellido similar. Carlos Alberto Lorenzatti, cuyo DNI comienza con 5 millones, y es un ex comisario de la Policía Federal condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad”.

“La persona contratada por el Municipio de Campana es Carlos Alberto Lorenzati, con una sola T” agregó , “quien presentó dos documentos distintos en su Currículum, uno con 8 millones, y otro con 17. Él fue señalado en Rio Negro por familiares de desaparecidos, y en su expediente confirma que integró la SIDE entre 1999 y el 2005. ¿Qué hace en Campana? ¿A quiénes investiga? Declara que estudia el mercado de la producción y el trabajo... ¿A quién investiga? ¿A los trabajadores, a empresarios? Este descubrimiento genera escalofríos en cualquier hombre o mujer de la Democracia”.

Ante la negativa de los Concejales oficialistas de conformar una Comisión investigadora para esclarecer la situación, desde el PJ-Frente de Todos anticiparon que elevarán distintas denuncias ante la Comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso Nacional, y la Secretaría de DDHH de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.

“El Intendente debe dar explicaciones a la comunidad. Este es un asunto de muchísima gravedad institucional. No podemos permitir maniobras oscuras con recursos públicos, ni tan solo sospechar sobre el montaje de un dispositivo de inteligencia en el ambito municipal. Esto genera muchas dudas respecto a los mecanismos que podría utilizar esta gestión para vigilar e intimidar a distintos actores de nuestra Comunidad” finalizaron.