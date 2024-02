“SINCERANDO(ME)” por Guillermo Rivelis

En diferentes publicaciones hechas en este medio al que agradezco tal posibilidad, varios lectores me han adjudicado pertenencias políticas que no tengo.

Parto de la base de que es posible no tener pertenencia política, pero que no es posible no tener una “idea” (ideología política) más o menos reconocida y fundamentada.

Me parece justo que quienes leen a alguien que escribe sepan desde qué lugar conceptual e ideológico piensa la persona que escribe.

Para poner ejemplos de dos inmensos autores argentinos.

Las personas que leyeron y leen a Jorge Luis Borges sabían y saben sus concepciones ideológicas y políticas.

También lo sabían y saben las personas que leyeron y leen a Julio Cortázar.

Sin la menor pretensión de comparación con semejantes escritores, considero honesto, higiénico y democrático tratar de contar lo que pienso, particularmente a través de un político y autor que admiro.

Escribió Alfredo Palacios en “El nuevo derecho”, 1922.

“A diferencia de lo que ocurre en el resto de los contratos, en la discusión de los contratos de trabajo no se enfrentan dos sujetos iguales, equivalentes. Una de las partes, el obrero, no está en igualdad de condiciones respecto del patrón.

El obrero es más débil y queda sometido al capitalista desde que, obligado a buscar su subsistencia, tiene fatalmente que vender su trabajo para poder sobrevivir.

En ese caso, la libre contratación estimula el ejercicio de una libertad desenfrenada, una libertad liberticida que debe limitarse mediante una legislación de trabajo amplia, que atenúe la explotación capitalista y la degeneración de los obreros.

El Estado no puede quedar impasible ante el sacrificio de la salud y la vida de los trabajadores, que compromete la existencia misma de la Nación”.

Por “degeneración de los obreros”, Palacios entiende el deterioro de la salud y la vida de los mismos como consecuencia de las condiciones de trabajo.

Probablemente, algunos términos usados por Palacios con relación al contrato de trabajo, hoy los sinteticemos como vínculo empleador (dueño) - potencial empleado (trabajador).

Más de cien años han transcurrido.

Algunas cosas han cambiado.

Pero el elemento fundamental que señala Palacios permanece.

Especialmente en este momento en que muchas de esas cosas que habían cambiado se ponen en cuestionamiento por instancias oficiales de gobierno.

Es frecuente en estos días que canales de televisión entrevisten personas en calles, estaciones y filas para registrar y cargar la tarjeta SUBE.

La pregunta principal alude a la injerencia de los aumentos de transporte en la economía cotidiana.

Uno de los canales hace mucho hincapié en esa variable dado su carácter de opositor al gobierno.

Me llamó la atención en ese y otros canales que el centro se hace en ese tremendo (obviamente) costo del transporte.

Pero se pasa por alto que las personas en su mayoría, como cuestión de años no sólo de estos últimos días, trabajan doce, catorce, dieciséis horas diarias.

Personas que toman tres medios de transporte para ir a trabajar y otros tres para volver.

Personas que prácticamente sólo están en sus casas para algunas horas de sueño y volver a repetir al día siguiente una jornada laboral igual.

No es ingenuamente que la falta de atención a esa realidad me haya llamado la atención.

Responde a una concepción de la vida que incluye una concepción del trabajo.

Esta concepción considera que ningún ser humano es más humano que otro.

Que ningún ser humano es menos humano que otro.

Que los seres humanos poseemos entre nosotros, por ser humanos, una semejanza fundamental.

Y que esta semejanza no está suficientemente reconocida.

De estarlo, nadie podría someter a otro a insoportables condiciones de vida.

Si la libertad sin límites de algunos implica el sometimiento doloroso de otro, no es libertad.

Es explotación.

La explotación entre seres humanos es totalmente contraria al reconocimiento de la semejanza.

Entiendo que en esta cruda realidad estamos viviendo.

Todo lo que escribo tiene la intención de promover la idea (que considero imprescindible para el sano, justo y democrático desarrollo de la humanidad) de la semejanza fundamental que los seres humanos tenemos entre nosotros por ser seres humanos.