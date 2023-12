"Sin otro no hay yo" por Guillermo Rivelis

Todos los autores que han estudiado la construcción del ”yo” humano han reconocido y explicado que este “yo” se constituye por la recepción que otros hacen de ese cuerpo que nace y que, en principio, es todo el “yo”.

Freud plantea que el “yo” es en primera instancia un “yo” corporal.

La recepción, el amor, las acciones de otros (un “otro” fundamental ocupando el lugar de lo que reconocemos y definimos como “madre”) irán constituyendo psiquismo en ese primer “yo”.

Irán construyendo humanidad.

Ese “yo” primero corporal tendrá que hacer un trabajo que no es sencillo para constituirse en “yo” también psíquico.

En “yo” humano.

Este proceso vivido en la infancia irá creciendo y desarrollándose a lo largo de la vida.

La relación con los otros, paulatinamente, irá dejando de ser una relación de dependencia para la existencia.

Pero nunca será una situación de independencia.

Los seres humanos vamos construyendo identidad y autonomía.

Pero no independencia.

Los seres humanos somos seres interdependientes.

No podemos existir sin los otros.

La identidad personal no se sostiene sólo por la propia persona, por supuesto, protagonista principal de la misma.

La identidad personal requiere del reconocimiento y validación de los otros.

Permítaseme un raro ejemplo.

Si de pronto a mí nadie me saludara, nadie me nombrara, nadie me hablara, nadie me respondiera cuando pregunto, muy probablemente mi identidad comenzara a diluirse y el resto de “yo” que hubiera podido conservar pensara que tal vez me morí y que en esto consiste la muerte, ver y reconocer sin ser visto y reconocido.

Ese pensamiento sería una forma de delirio producido por la ausencia de interacción con los otros.

Este ejemplo, casi absurdo en su exageración, ocurre en una medida mucho más pequeña en muchas situaciones.

Situaciones en las que un ser humano o un grupo de seres humanos no es reconocido o no son reconocidos en su realidad o realidades, en sus necesidades, en sus expresiones, en sus inquietudes.

No hay manera de sostener el propio “yo” y la propia identidad si no es en relación con otros.

Esto es un principio de la existencia humana que nos hace seres sociales constituidos, desarrollados y con posibilidades de despliegue dentro de un ámbito comunitario.

Fuera de la comunidad un ser humano no es.

Ámbito de la comunidad y sus lazos.

Lazos de cohesión, lazos de conflicto, lazos de amor y también de otros afectos y emociones, ámbito de generación de pensamientos individuales y decisiones individuales y grupales, ámbito de intercambio y diálogo, ámbito de formulación de acuerdos y explicitación de desacuerdos.

Ámbito y lazos que constituyen el hábitat psíquico y social que construye y sostiene nuestra humanidad.