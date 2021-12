Vecinos del barrio Santa Lucía mantienen cortada la ruta 6, en ambos sentidos, desde este lunes por la falta de agua. Afirman que llevan 15 días sin el servicio.

“Hace dos semanas que estamos sin agua y hay muchas criaturas. Nos mandan los bomberos con agua, pero es para lavar o para el baño, no se le puede dar a ellos”, expresó una de las vecinas durante la protesta, en la que también se pidió por la presencia del Intendente o de algún funcionario “que dé la cara”.

“Queremos que vengan y que nos expliquen por qué no tenemos agua. Me parece injusto que con casi 40 grados de calor tenemos que estar pasando esto. Hay gente mayor, enferma, criaturas. No podemos vivir así, es inhumano. Anoche vinieron los bomberos y nos dieron un balde de agua por familia. Qué haces con eso”, agregó indignada otra vecina.

Según relataron, de no recibir una respuesta satisfactoria el corte de la ruta continuará hasta mañana e incluso, podría extenderse hasta el 31 de diciembre. “Hasta que no vuelva el agua de acá no nos movemos”, señalaron.

FUENTE: Campana Noticias