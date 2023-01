Silvino Báez, el padre de Fernando Báez Sosa, consideró este jueves que los ocho rugbiers acusados por el crimen de su hijo son "unos cobardes enormes" al igual que "todos los que los rodean", porque durante las audiencias buscaron "culpar a la gente que trató de ayudar a mi hijo para que pueda seguir viviendo".

En declaraciones a AM 1080 de Paraguay, dijo estar "dolido" por las "mentiras" que dijeron los acusados y por la actitud de los peritos citados por la defensa, quienes este miércoles cuestionaron la autopsia realizada al cuerpo de Fernando y criticaron las maniobras de RCP que le realizaron al joven, cuando estaba tendido en la calle.

"Contaron una historia que no tiene no tiene ni pies ni cabeza. ¿Necesitan tanto la plata para ir a mentir en la audiencia?", dijo sobre los peritos. Y continuó: "Echaron agua por todos lados. Por un poco de moneda, vinieron a metnir... Fue muy doloroso, porque como padre yo no iría ningún lugar por una plata que se te termina en dos, tres días... Pero bueno, cada uno con su ética".

Por otra parte, Silvino remarcó que quiere "una condena ejemplar para que esto no vuelva a suceder".

"No les guardo rencor a esos asesinos, pero no los perdono, no soy quien para perdonar. Acá el único que perdona es nuestro creador", concluyó.