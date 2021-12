En un acto desarrollado en el SUM de la EP 1 Gral. José de San Martín, esta tarde a las 19 hs, juraron sus cargos los consejeros escolares electos en los últimos comicios.

De este modo, la institución quedó conformada por Silvia Fernández Zena como presidenta; Mariana Vargas como vice; Néstor Pires, secretario; Adriana Zárate, tesorera; Liliana Cerrini, primer vocal y Lautaro Presenza segundo vocal.

En el emotivo encuentro que contó con diversas autoridades escolares, del gobierno municipal y legislativas entre las que cabe destacar al intendente interino Ariel Ríos, hizo uso de la palabra en primer lugar Mariana Vargas, que en su rol de presidenta saliente tomó juramento a los nuevos consejeros.

Hizo un repaso de gestión, haciendo un reconocimiento especial a sus colaboradores y puso énfasis en los desafíos que les planteó la pandemia, destacando que las escuelas estuvieron más abiertas que nunca para hacer frente a la situación. Culminó dando la bienvenida a los nuevos compañeros, instándolos a seguir creciendo como institución afrontando nuevos desafíos y proyectos.

A continuación, hizo uso de la palabra la nueva presidenta Silvia Fernández Zena, quien textualmente manifestó que “Los Consejos Escolares son quienes atienden la infraestructura, quienes atienden el servicio alimentario, quienes atienden la limpieza, quienes brindan la posibilidad a los auxiliares para que puedan mantener en condiciones los edificios escolares a donde asisten nuestros niños niñas y adolescentes. Es un trabajo muy importante”.

“En esta oportunidad, me toca asumir como presidenta del Consejo Escolar. He dedicado casi como por 30 años a la educación y siempre he dado lo mejor de mí. Compañeros, les brindo mi compromiso, mi responsabilidad aquí y en la ciudad también”.

Finalizó su discurso agradeciendo a las autoridades municipales y educativas, instándolos a trabajar en conjunto e invitándolos a participar de un espacio de colaboración y diálogo, redoblando esfuerzos porque tienen por delante mucho trabajo por hacer.