El Municipio mantiene activa la inspección para fiscalizar que se cumplan los protocolos en los comercios que demuestran una alta responsabilidad para extremar las medidas de higiene.

El Dr. Juan Manuel Arroquigaray, el Secretario de Gobierno municipal, brindó detalles sobre los operativos de inspección de comercios que siguen activos en el marco de la emergencia sanitaria, para fiscalizar que se cumplan con los protocolos sanitarios luego de la apertura de nuevos rubros comerciales, al ingresar el partido de Zárate en la Fase 4 de la cuarentena.

El funcionario, contó, que, “se intensificaron las inspecciones luego del 20 de julio, después de incorporarse a la actividad, una mayor cantidad de sectores. El objetivo es que los negocios cumplan los protocolos para cada sector, porque es vital respetarlos para minimizar los riesgos de contagios, por esa razón se conformaron distintos equipos municipales de trabajo, que buscan asistir, informar y acompañar a los comerciantes en esta nueva modalidad, y en las medidas que deben adoptar cada uno de los rubros que abrieron sus persianas”.

Arroquigaray subrayó que hay un gran compromiso por parte de los comerciantes del partido. “La realidad, es que hay que destacar, el gran acatamiento, el esfuerzo de todo lo que realizan para cumplir, y aplicar los protocolos. Hay muy pocas excepciones, pero estamos conformes por la alta responsabilidad y compromiso que demuestran. Desde ya, el municipio está para acompañarlos, informarles, y ayudarlos a despejar las dudas que puedan surgir. Es un camino que estamos adoptando”.

Desde el inicio de la cuarentena funciona el Programa de Control de Comercios, uno de los esquemas que dispuso el intendente Osvaldo Cáffaro, y, en este sentido, “hay que mencionar también, que muchos comercios, atienden en la puerta del local, y no dejan ingresar al público. El take away o sistema de retiro en puerta está vigente por parte de muchos negocios, que prefieren evitar el contacto masivo, hasta que el número de casos de contagios no baje del todo. Eso demuestra la gran responsabilidad que contribuye para reducir la propagación del COVID-19”, dijo Arroquigaray.

“En estos momentos, los números de contagios están en alza, y esto nos exige a todos a tener mucha atención en las acciones que vamos realizando. Seguimos apelando a la responsabilidad individual, el uso del barbijo, el distanciamiento social y la higiene, hasta que se encuentre la vacuna y se atraviese esta situación”, concluyó.