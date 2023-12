"Si me rechazan el DNU llamo a un plebiscito" advirtió el Presidente Milei

El presidente Javier Milei advirtió este martes que si el Congreso rechaza el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció el 20 de diciembre llamará a un plebiscito para que la ciudadanía se exprese.

"Que los legisladores me expliquen porqué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente", exigió el jefe de Estado durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

Milei cuestionó en duros términos a aquellos diputados y senadores que ya adelantaron que se opondrán al DNU y aseguró que "hay legisladores que buscan coimas".

"El problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente, o quieren hacer algún negocio con alguna ley y con el DNU no pueden morder. Esto apunta contra los corruptos, que buscan esa dinámica para vender votos", sugirió el mandatario.

Milei afirmó que el megadecreto "es amigable con los argentinos de bien" y "un shock de libertad y anticasta" que "minimiza el daño sobre la sociedad".

"La situación es realmente complicada. Requiere de medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero el riesgo de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo", advirtió el jefe de Estado.