Así estaría pautada en el Concejo Deliberante, y el oficialismo ya tendría los votos.

Este miércoles en el Concejo Deliberante el oficialismo necesita de mayoría absoluta para aprobar (con los mayores contribuyentes) la ordenanza impositiva que envió el Intendente interino Ariel Ríos tras el fracaso de la anterior propuesta elevada por Osvaldo Cáffaro.

En una sesión que es abierta y pública, será el primer desafío que tendrá Aldo Morino en su presidencia del cuerpo legislativo del partido de Zárate.

Aún el bloque opositor de JUNTOS no se pronunció pero si en la anterior ocasión no acompañó la iniciativa por considerarla excesiva, no habría mucho cambió de opinión si esto se mantuviese.

“Lo que esta claro es que votaron un Presupuesto basado en cálculos de ingreso de una ordenanza impositiva que nunca vio la luz, y con metas macroeconómicas dibujadas ya que ni la Nacion ni la Provincia aún aprobaron sus presupuestos, deberían enviar también una modificación a ese presupuesto” admitieron desde JUNTOS.