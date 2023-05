Sergio Massa convocó al congreso del Frente Renovador, ¿será candidato?

Sergio Massa se plantó en la interna del Frente de Todos con un pedido de "generosidad" a su dirigencia, y convocó a un congreso partidario el 10 de junio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, reunió a un nutrido conjunto de referentes del Frente Renovador para llamar a un congreso partidario el próximo 10 de junio, con un mensaje directo al Frente de Todos -y a su principal accionista, Cristina Kirchner- de cara a las próximas elecciones.

Fue un día especial para el Ministro de Economía, que departió con la tropa renovadora en San Fernando y fue contenido por los propios.

Luego de que la vicepresidenta asegurara ayer que Massa "agarró una papa caliente", el tigrense salió con ímpetu a disputar su visión de ser candidato único por el oficialismo, con críticas a Alberto Fernández y un pedido de "generosidad" a la dirigencia del Frente de Todos.

"No hay orden económico sin orden político, no hay construcción colectiva sin generosidad y no hay estrategia electoral posible si no se hace desde la idea de tener competitividad, para de alguna manera hacerle una oferta distinta a la sociedad argentina", sintetizó Sergio Massa, ante la presencia de funcionarios nacionales y bonaerenses, legisladores, sindicalistas e intendentes que forman parte de sus filas.

El titular del Palacio de Hacienda inició su alocución con un repaso de la situación económica, y señaló que la responsabilidad central es "cumplir" el presente contrato electoral.

En ese sentido, hizo hincapié en el proceso de endeudamiento de la gestión de la alianza Cambiemos, "que de alguna manera es una herencia que la va a perseguir a la Argentina por muchos años", y se refirió al costo de la pandemia que el país enfrentó "sin crédito" y por eso debió recurrir a la emisión monetaria, una "bola de pesos que hoy en gran parte explica la inflación".

Y añadió: "De alguna manera lo que vino después, la guerra y cómo impactaron los precios internacionales; y finalmente, la sequía. Para que tomen dimensión, es como si en una casa que planificaba que iban a entrar 100 pesos mes, y planificaban sus gastos por 97 pesos por mes, van a entrar 80. Así de fácil es la cuenta del impacto de la sequía y de todo lo que hay que hacer con el Fondo, con los multilaterales, con los Brics, con Brasil, con China, con los importadores para tratar de sostener el nivel de actividad."

"El drama terrible que representa la inflación, que hace que a la gente sienta que no le alcanza, tiene que ver con una suma de factores que empiezan con el endeudamiento de 2018", insistió Sergio Massa, y afirmó: "Es clave que el 10 de junio fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral, respecto de respaldo de candidaturas, si participamos o no en el Frente de Todos y cómo participamos, cómo se diseña el Frente, cuál es la realidad en términos de representación política-electoral".

En esa dirección, pidió "definir una estrategia competitiva que nos permita no solamente que alguno se saque la vanidad personal o el deseo de competir, sino que le de al gobierno sustentabilidad de cara al último tramo de gobierno, y que le de competitividad de cara a los desafíos que presentamos en los próximos años, porque Argentina así como hoy está transitando una situación muy difícil, en términos de perspectivas tiene dos grandes desafíos".

"Uno, lo planteó muy bien la vicepresidenta el tema deuda: Argentina necesita un gran acuerdo de toda la dirigencia política para resolver tema deuda y dolarización de la economía. El otro es los desafíos del crecimiento, porque en energía, agroindustria, en el sector minero, en la economía del conocimiento y en el sector turístico y de construcción, tiene una enorme potencialidad y en los próximos cinco años nos va a llevar a un proceso de crecimiento muy largo. Pero hay que lograr que ese crecimiento llegue a la gente", agregó.

Y remarcó: "Es clave ser competitivos y definir un programa que administre ese crecimiento, que convoque a la oposición a discutir cómo vamos a encarar el proceso de pago de deuda sobre la base del crecimiento. Y eso requiere de una cuestión que es el orden político. Sin orden político, no hay orden económico. Y esto lo tienen que comprender nuestros compañeros y también la dirigencia empresaria."

En relación a las internas del Frente de Todos, Sergio Massa expresó: "Cuando aparecen esas peleas de enanos, lo que aparece es vacío de poder y falta de certidumbre. Antes de ir a buscar el contrato de los próximos 4 años, primero tenemos que terminar de cumplir este contrato, que es uno que se vio lastimado por el endeudamiento, por la pandemia pero también por errores propios en términos de pérdida de reservas, de emisión descontrolada y es clave que tengamos la capacidad de hacer mea culpa".

En ese contenxto, el líder del Frente Renovador se echó loas y manifestó: "Pusimos el cuerpo y nos comprometimos, y tenemos que pedirle a todos los integrantes del Frente de Todos el mismo compromiso. Hemos tenido diferencias y coincidencias, pero en 2019 se pudo armar el Frente de Todos porque hubo generosidad. Cristina era la que más medía pero decidió romper los techos para tratar de construir una cosa más grande y ganadora. Esa tiene que ser también la generosidad para construir el 2023."

"Nosotros en el 2019 cedimos, pedíamos PASO y no nos la dieron. Y, sin embargo, acá estamos poniendo el cuerpo, haciéndonos responsables. A nosotros, hasta el 10 de diciembre del 2023, más allá de la coyuntura electoral, nos tienen que ver cumpliendo el compromiso que asumimos con la gente", cerró.

En el cónclave renovador estuvieron el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ignacio “Vasco” de Mendiguren; la titular de AySA, Malena Galmarini; el director del Banco Nación, Sebastián Galmarini; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la legisladora nacional Alicia Aparicio; el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’ Onofrio; el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; los intendentes de San Fernando, Juan Andreotti; Presidente Perón, Blanca Cantero; General Las Heras, Javier Osuna; el legislador bonaerense Rubén Eslaiman; y el triunviro de la CGT, Carlos Acuña.