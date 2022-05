El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni volvió a disparar munición gruesa contra el presidente Alberto Fernández “por el daño causado” al Frente de Todos, espacio político del que dijo no poder afirmar que aún lo integra “porque no sé que representa”. El funcionario de Axel Kicillof dejó en claro que el principal problema del país no es económico sino político.

Esta semana, Berni había acusado al mandatario de causar “un daño irreversible” a partir de las medidas y plan económico que tomó a nivel nacional. "Defraudó a los votantes", llegó a decir. Ahora, el ministro lo embistió una vez más por las internas entre los líderes de la coalición gobernante. “Si hay algo que perdió este espacio político es coherencia”, sentenció.

En declaraciones televisivas, Berni hizo referencia a la multa que Alberto Fernández pagó por la fiesta realizada en Olivos durante la pandemia y remarcó que “fui el más crítico de lo que hizo el presidente por haber negado la fiesta”. Consideró que "el daño que le hizo a nuestro espacio político fue un daño profundo, que nos dolió a todos y que nos costó muy caro”.

Frente a este panorama, el funcionario bonaerense consideró que la gente empezó a perder credibilidad porque “el gobierno defraudó”. Planteó que “se tenía un modelo de país y lamentablemente en este menjunje que se hizo por ganar una elección se desdibujó y perdió su impronta”. Por ese motivo volvió a tomar distancia: “Yo no soy parte de este gobierno”.

“El kirchnerismo se diluyó tanto más que aquellos que formaron esta alianza con una sola mirada, que era una mirada táctica electoral. Se olvidaron que además de ganar las elecciones había que gobernar”, reafirmó Sergio Berni.

A pesar de las críticas al Ejecutivo, insistió en el país no se encuentra en una “catástrofe económica” y “hay posibilidades de llegar a un crecimiento con redistribución”.