El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo este domingo que la cuarentena estricta debería durar una semana más de lo previsto, unos “15 o 16 días” en total.

“No se puede predecir lo que va a suceder cuando termine la cuarentena”, expresó el funcionario. “Cualquier medida restrictiva impacta en la búsqueda del resultado esperado, que bajen los casos de Covid-19”, señaló.

Ante la suba de nuevos casos detectados, Berni opinó que “había que tomar estas medidas para darle respiro al sistema sanitario. Pero para hacerlo correctamente, se necesita una cuarentena equivalente a tres períodos de incubación del virus, que duran unos 5,2 días cada uno”, explicó. El confinamiento, entonces, debería durar un “total de 15 o 16 días”, en vez de los nueve establecidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 334/2021.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro bonaerense dijo que “bajar los casos, van a bajar”. Además, señaló que “cuando uno planifica estas acciones, no sólo hay que llegar el éxito, sino también consolidarlo. A esta cuarentena le falta una semana más”, repitió.

“Cuando hay situaciones límite es necesario parar, guste o no. Sin la vacuna no se puede hacer una ‘operación ofensiva’ contra el enemigo. Como no hay cantidad suficiente (de dosis) se debe hacer evasión, no tomar contacto con el virus hasta tener la provisión suficiente de vacunas”, aconsejó.

Por último, reconoció que el sistema de salud y el pueblo argentino “están agotados, pero no hay otra salida” más que la cuarentena estricta. “No creo en el estado policial para llevar adelante una medida que tiene que ver con la responsabilidad de los ciudadanos. Habrá un cumplimiento muy fuerte”, cerró.