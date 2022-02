El ministro de Seguridad bonaerense aseguró en una entrevista que ya no es kirchnerista. "Es momento de cortar el cordón umbilical" dijo Sergio Berni.

Pese a que aún es el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni aseguró que rompió filas con el oficialismo y dio a entender que de cara a las próximas elecciones tendrá su propio armado en el peronismo.

“Me fui del kirchnerismo con dolor, con tristeza. Respeto la figura de Cristina Kirchner, creo es la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza, que puede gustar o no. A mí nunca me van a encontrar criticando a Cristina”, manifestó en una entrevista con Canal 13.

“Llegó el momento de cortar el cordón umbilical”, dijo Berni, en relación a su historia dentro del oficialismo como parte del justicialismo. El ministro de Seguridad de Axel Kicillof siempre señaló a la actual vicepresidenta como “su jefa política”, pese a los roces circunstanciales con diferentes actores del oficialismo.

Sergio Berni nunca estuvo cómodo dentro del Frente de Todos. Desde el comienzo de su gestión, mostró cada vez que pudo sus diferencias con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por viejos entuertos personales.

“Es una decisión mía de apartarme del kirchnerismo, al que quiero, respeto y pertenecí durante 33 años, gran parte de mi vida”, insistió esta tarde Sergio Berni. También manifestó que no consultó la decisión ni con Cristina Kirchner, ni con Alberto Fernández con quien “no habla hace mucho”.

Los motivos de Sergio Berni para dejar de ser kirchnerista

En la entrevista, Berni dio a entender que está cansado de los roces permanentes con Nación. Primero con Frederic, también con Alberto Fernández, y tras el caso de la cocaína adulterada, con Aníbal Fernández. Nadie en el kirchnerismo salió públicamente a defenderlo.

“Soy una persona que digo lo que pienso, tengo convicciones. A veces más acertadas, otras menos, pero lo que no soy es sumiso. Digo lo que tengo que decir. El Gobernador me dio una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses, tengo que ser fiel a lo que me comprometí y no especulo con nada”, justificó Sergio Berni a Fabián Doman.

Pese a los roces, los desplantes y los escándalos de Sergio Berni, que más de una vez generaron un dolor de cabeza en el despacho del Gobernador en calle 6, Axel Kicillof lo revalidó en cada oportunidad. Fue mutuo: el Ministro renovó su confianza.

Luego de la derrota en las PASO, el Ministro había puesto en duda su continuidad al frente de la cartera de Seguridad, que comanda desde la base policial de Puerta 12 en La Matanza. Se especuló con que su figura sea uno de los cambios de gabinete tras las elecciones, y así descomprimir. Finalmente no ocurrió.

Tras los idas y vueltas, y ante la declaración de su alejamiento del kirchnerismo, sólo Berni conoce su futuro. Ya no kirchnerista, se reconoce como un pejotista. Por su formación, más cercano a la derecha y a la ortodoxia peronista. ¿Formará un armado propio?

Antes de las PASO presentó una lista propia en la segunda sección, que luego bajó. También se reunió con Fernando Gray, quien impulsa un espacio disidente a la conducción de Máximo Kirchner, luego de haber sido desplazado de la presidencia del partido Bonaerense. Por lo pronto, dio a entender que a partir de 2023 no seguirá como Ministro.