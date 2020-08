En medio de la tensión dentro del mismo oficialismo por su alta exposición pública, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense no se quedó callado, sino que redobló la apuesta. “En el espacio político cada uno tiene libertad de pensar como quiera, pero el ministro de Seguridad soy yo”, recalcó.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, volvió a manifestarse públicamente donde polemizó con su propio espacio y reivindicó la “tolerancia cero”.

Apuntó contra el Servicio Penitenciario al señalar que “nos complica la vida” por la liberación de delincuentes que “salen y cometen delitos peores”.

El funcionario destacó la validez de las diferentes miradas sobre seguridad que se dan en el Frente de Todos: “Es cierto que en nuestro espacio hay algunos que su libro de cabecera puede ser Zaffaroni, yo respeto a todos, pero soy cero garantismo, creo en la tolerancia cero, mi libro de cabecera puede ser Favaloro, puede ser Giuliani, después cada uno tiene la libertad de pensar como quiera, pero en la provincia el ministro de Seguridad soy yo…”.

Respecto a las críticas de algunos intendentes, incluso de los propios que también marcaron diferencias como es el caso de Martín Insaurralde en las últimas horas, Berni consideró que “son cuestiones personales: miserias de la política yo me debo a la gente, no a los intendentes”, y remarcó: “me debo a dos personas: al conjunto de la sociedad y al gobernador que me eligió para ocupar este lugar, después la miseria de cada uno de los participantes de la política, queda a su criterio, a mí me tiene sin cuidado”.

“La seguridad no se puede lograr solo con policías, los intendentes tienen un rol protagónico muy importante, porque estamos descentralizando la información criminal a cada secretario de seguridad de cada municipio, y hay que definir que vamos a hacer con esos chicos que entrar y salen todos los días”, indicó Berni.

En el dialogo con Radio Mitre, el funcionario ratificó que “la inseguridad va a crecer” y se distanció del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, que poco antes en la misma emisora había señalado “no estoy de acuerdo con Berni en esa cuestión que los delitos van a ir en aumento”.

Por último, enfatizó: “Yo me peleo para defender los intereses de los bonaerenses, si me tengo que enojar con quien me tengo que enojar, contra el que sea, lo voy a hacer”.