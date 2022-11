El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió este viernes por Radio 10 al caso del ingeniero que abatió a un delincuente en San Justo.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió al caso del ingeniero que mató a un delincuente en San Justo: "No tengo ninguna duda de que lo que sucedió fue en legítima defensa", sostuvo este viernes en "Argenzuela", por Radio 10.

"Hay que ser sinceros, hoy un chico de 19 años con una pistola no sabemos si va a disparar o no", sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense y agregó que “cualquier arma de juguete parece un arma de verdad".

“Lo vengo diciendo hace mucho, era inevitable que esto pasara con esta manera que tiene la Justicia de actuar. Lamentablemente, estas personas que salen de la comisaría terminan o matando o muertos”, indicó.

En cuanto a los antecedentes de Ulises Leonel Camacho Luque explicó que “este chico había entrado el 20 de octubre por hurto automotor y estaba en la calle intentando robar nuevamente”.

El delincuente de 19 años tenía antecedentes de robo de un auto en Lomas de Zamora y había salido de la cárcel hace un mes.

El final es cantado: o mata, o muere en un tiroteo, enfrentándose a la policía o a un ciudadano como en este caso, que el hombre se sintió amenazado y disparó", indicó Sergio Berni en cuanto al accionar del ingeniero, que se encuentra en libertad luego de que el fiscal Gastón Duplaa considerara que actuó el legítima defensa.

Sergio Berni: “Hay que cambiar la Ley de imputabilidad de menores”

Para el ministro de Seguridad Sergio Berni “hay que cambiar la imputabilidad de los menores” y consideró que la actual “es una ley arcaica e inclusive es nociva para los propios meneares, es discrecional donde no se respetan las garantías constitucionales”.

“No tengo duda de que hay que bajar la ley de imputabilidad, es la mejor manera de proteger a un menor”, remarcó.

Y consideró que “un menor que se le da legalmente rienda libre para que salga a delinquir, lo están empujando permanentemente al delito. En una sociedad normal no pasaría, pero la sociedad argentina se está degradando permanentemente en materia de valores”.

Sí aclaró que "el Estado tiene que acompañar en la contención de los chicos que delinquen".

Ejemplificó que "en la comisaría de San Justo hay 25 policías para 50 detenidos" y tiene "entre 200 y 300 detenciones por mes, menos del 10% quedan en el sistema penal, el resto vuelve a delinquir": "No entiendo de qué nos sorprendemos cuando pasan cosas como estas".

"El problema no es la cantidad de menores que delinquen, sino la calidad y el daño que hacen cuando delinquen. No hay elementos del Estado que se encarguen hoy de una temática tan nociva para la sociedad como son los menores es la delincuencia juvenil. Todos los organismos del Estado – no solo el Poder Ejecutivo – no tiene la capacidad de contener a los chicos que delinquen”, aseguró Berni.