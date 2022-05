En medio las internas al interior del Frente de Todos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, apuntó con dureza contra Alberto Fernández y aseguró que su gobierno "defraudó al electorado generando el empobrecimiento de la Argentina". "Ha generado un daño irreversible, estamos en un estado prácticamente terminal", expresó en declaraciones a AM750.

"Nuestro proyecto político vino para otra cosa, no para empobrecer a la sociedad. Hoy vemos como un mínimo grupo se está enriqueciendo de manera acelerada mientras una gran mayoría se empobrece", aseveró Berni.

Consultado sobre su futuro, el funcionario bonaerense dijo que aún no sabe si será dentro del Frente de Todos. "Yo soy peronista. Hoy el PJ está dentro del Frente de Todos pero muchos peronistas no se sienten contenidos por ningún espacio", dijo Berni que no escondió su deseo de presentarse como candidato a presidente en las elecciones del 2023.

Luego, Berni criticó a Alberto Fernández por no ser un presidente peronista. "Yo lo escuché decir que es socialdemócrata y que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas", recordó.

Si bien destacó la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien elogió como una política "que piensa a largo plazo y no especula", le reprochó "haber metido a todos dentro de la licuadora" de la coalición de gobierno.

En otro pasaje de la entrevista, Berni dijo estar preocupado por la situación socioeconómica del país y sostuvo que la falta de inclusión erosiona a la sociedad generando inseguridad. "Hay una relación directa entre el delito y la falta de inclusión. Hoy muchos chicos prefieren salir a robar antes que ir a trabajar", señaló.

Sin embargo, el ministro sostuvo que en la provincia de Buenos Aires están llevando adelante cambios estructurales que están dando soluciones positivas. "Las estadísticas demuestran que estamos bajando los delitos".