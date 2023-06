Sergio Berni duro contra Alberto Fernández: "estaba convencido que este presidente iba a terminar en absoluta soledad. Lo abandonaron todos"

Sergio Berni habló de la interna oficialista y criticó al presidente Alberto Fernández. El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que Daniel Scioli, que tuvo que bajar su precandidatura presidencial, fue el "único herido" tras el cierre de listas.

"No esperaba otra cosa, no me sorprende. Estaba convencido de que este presidente iba a terminar en absoluta soledad. Lo abandonaron todos", sentenció el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en diálogo con Jorge Rial por Radio 10.

En este sentido, se refirió al pedido que se le hizo al embajador en Brasil para que baje su precandidatura a pocas horas del cierre de listas, como así también a la "traición" que significó que Scioli quedara afuera mientras que Santiago Cafiero, su jefe de Campaña, y Victoria Tolosa Paz, precandidata a gobernadora bonaerense, obtuvieron un espacio en la boleta de Unión por la Patria.

"Hubo un solo herido y fue por el maltrato que tuvo el presidente con el que fue candidato de su lista, que fue Scioli", sostuvo Berni y amplió: "El resto somos militantes y sabemos que la hora del cierre de listas es como tratar de pasar todo un movimiento por un embudo y que en ese lugar no hay espacio para todos".

A su vez, el ministro de Seguridad bonaerense cuestionó "¿qué se puede esperar de un burro más que una patada?" y reiteró: "El resto, como siempre se dijo en el peronismo, debe acompañar este gran esfuerzo que tenemos que hacer de aquí a octubre".

Berni aseguró que desde el espacio de Alberto Fernández "le soltaron la mano" a Daniel Scioli.

"De un burro no se puede esperar más que una patada, y qué podría esperar el candidato Scioli de este presidente. No nos tenemos que sorprender ni horrorizar, pero eso es parte de lo que pasó", insistió y aclaró: "Nosotros no rumiamos los problemas para atrás, nos ponemos al frente de una situación delicada, que es el futuro de la Argentina".

Además, apuntando concretamente a las actuales precandidaturas de Cafiero y Tolosa Paz, expresó: "Haber hecho lo que hicieron no solamente fue un papelón, sino que es algo que no es positivo para la discusión del peronismo de cara hacia el futuro. Hicieron lo que nunca puede hacer un peronista, dejar otro peronista al costado".

"Intentaron por todos los mecanismos ir a una PASO y a último momento le soltaron la mano a su propio candidato y hubo dos sobrevivientes que lo único que les interesaba era estar en una lista, nunca les importó poder generar una propuesta y una alternativa de crecimiento para la Argentina, eso es parte de una construcción egoísta", sostuvo.